《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月6日

路透1月6日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7539港 元 ) 美国股市道琼工业指数 周四下跌42.87点或0.21%，至19,899.29点，纳斯达克指数 创纪录 收盘高位，受亚马逊 涨势所助，但梅西百货和Kohl's等百货公司股票深跌，为大盘带来压力。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 129.000 1.42 25176 10.003 0.43 中国铝业 10.780 2.37 6607 3.343 0.40 中国移动 54.910 2.81 182838 85.153 1.01 中国人寿 13.730 3.08 150236 21.292 0.91 中石油 77.760 3.99 35468 6.029 1.00 中石化 74.280 3.28 21884 5.760 0.87 汇丰控股 41.160 -0.29 1573939 63.830 -0.11 中电信 48.520 2.45 7307 3.762 1.41 中国联通 11.990 1.87 115657 9.297 0.94 兖州煤业 7.080 3.66 4906 5.490 -0.19 华能国际 25.990 -1.10 13119 5.038 -0.04 南方航空 27.650 1.47 2981 4.288 0.66 东方航空 23.900 0.63 6016 3.706 -0.10 中芯国际 7.430 -1.59 40590 1.152 -89.98 （完） (整理 梁慧仪)