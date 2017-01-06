《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月6日

--屋漏偏逢连夜雨，一例一休正式上路后，便当、水饺、速食店等连番涨价。主计总处坦言，新制确实会带动物价上涨，根据内部估算，原本今年CPI涨幅预估为0.75%，但多了一例一休的影响，预估CPI将再调升0.3个百分点。换言之，今年CPI涨幅将达1.05%以上。