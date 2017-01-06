《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月6日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
*工商时报：
--屋漏偏逢连夜雨，一例一休正式上路后，便当、水饺、速食店等连番涨价。主计总处坦言，新制确实会带动物价上涨，根据内部估算，原本今年CPI涨幅预估为0.75%，但多了一例一休的影响，预估CPI将再调升0.3个百分点。换言之，今年CPI涨幅将达1.05%以上。
--台电购煤成本比去年大涨一倍、油价天然气都上升，初步评估今年电价势必调涨。依据目前台电燃料成本估算，涨幅恐不少于3%。经济部同时正研拟新电价公式，未来电价一年两调拟改为一年一调，固定在每年10月调整。
*经济日报：
--金管会公布统计，全体银行获利结构以大陆分行获利衰退最多，去年前11月较前年同期大减71.2%；海外分行则衰退28.3%、国际金融业务分行(OBU)也减少7.3%。银行局副局长庄琇媛表示，主要是人民币贬值导致汇损所致。去年前11月大陆分行汇损金额达17亿台币。
--IC(积体电路、集成电路)设计龙头联发科 家庭联网技术抢攻欧洲电信市场传捷报，获英国电信(BT) 家庭无线讯号全覆盖(Whole Home Wi-Fi)解决方案采用，为台湾IC设计业者抢滩英国市场首开先河。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 林高丽)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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