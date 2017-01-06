《全球主要国家债券发行预告》--1月6日-1月13日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 1/6 日本 标售六个月期贴现国库券 1/10 美国 发售三年期公债 1/10 英国 标售票息1/8%、2046年到期的通胀保值公 债 1/11 美国 发售10年期公债 1/11 德国 标售10年期联邦公债 1/11 日本 标售30年期公债 1/12 美国 发售30年期公债 1/12 英国 标售票息½%、2022年到期公债 1/12 日本 标售三个月期贴现国库券 1/13 日本 加强流动性标售 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 张若琪 审校 杜明霞)