路透上海1月6日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/7 -- 中国外汇储备数据 2016年12月 1/10 0930 居民消费价格指数(CPI) 2016年12月 工业生产者价格指数(PPI) 1/13 海关统计月度初步汇总数据 2016年12月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 海关月度正式数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 2月 2/1 0900 官方制造业PMI 1月 官方非制造业PMI 1月 2/6 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 2/10 海关统计月度初步汇总数据 1月 2/14 0930 居民消费价格指数(CPI) 1月 工业生产者价格指数(PPI) 1月 2/23 海关月度正式数据 1月 2/28 0930 2016年国民经济和社会发展统计公报 2016年 3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 3/8 海关统计月度初步汇总数据 2月 3/9 0930 居民消费价格指数(CPI) 2月 工业生产者价格指数(PPI) 2月 3/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2月 3/23 海关月度正式数据 2月 3/27 0930 工业经济效益月度报告 2月 3/31 0900 官方制造业PMI 3月 官方非制造业PMI 3月 4月 4/12 0930 居民消费价格指数(CPI) 3月 工业生产者价格指数(PPI) 3月 4/13 海关统计月度初步汇总数据 3月 4/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 一季度 4/18 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 一季度 4/23 海关月度正式数据 3月 4/27 0930 工业经济效益月度报告 3月 4/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 一季度 4/30 0900 官方制造业PMI 4月 官方非制造业PMI 4月 5月 5/8 海关统计月度初步汇总数据 4月 5/10 0930 居民消费价格指数CPI 4月 工业生产者价格指数PPI 4月 5/15 1000 国民经济运行情况新闻发布会 4月 5/23 海关月度正式数据 4月 5/27 0930 工业经济效益月度报告 4月 5/31 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 6月 6/8 海关统计月度初步汇总数据 5月 6/9 0930 居民消费价格指数CPI 5月 工业生产者价格指数PPI 5月 6/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 5月 6/23 海关月度正式数据 5月 6/27 0930 工业经济效益月度报告 5月 6/30 0900 官方制造业PMI 6月 官方非制造业PMI 6月 7月 7/10 0930 居民消费价格指数CPI 6月 工业生产者价格指数PPI 6月 7/13 海关统计月度初步汇总数据 6月 7/17 1000 国民经济运行情况新闻发布会 二季度 7/18 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 二季度 7/23 海关月度正式数据 6月 7/27 0930 工业经济效益月度报告 6月 7/28 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 二季度 7/31 0900 官方制造业PMI 7月 官方非制造业PMI 7月 8月 8/8 海关统计月度初步汇总数据 7月 8/9 0930 居民消费价格指数CPI 7月 工业生产者价格指数PPI 7月 8/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 7月 8/23 海关月度正式数据 7月 8/27 0930 工业经济效益月度报告 7月 8/31 0900 官方制造业PMI 8月 官方非制造业PMI 8月 9月 9/8 海关统计月度初步汇总数据 8月 9/9 0930 居民消费价格指数CPI 8月 工业生产者价格指数PPI 8月 9/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 8月 9/23 海关月度正式数据 8月 9/27 0930 工业经济效益月度报告 8月 9/30 0900 官方制造业PMI 9月 官方非制造业PMI 9月 10月 10/13 海关统计月度初步汇总数据 9月 10/16 0930 居民消费价格指数CPI 9月 工业生产者价格指数PPI 9月 10/19 1000 国民经济运行情况新闻发布会 三季度 10/20 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 三季度 10/23 海关月度正式数据 9月 10/27 0930 工业经济效益月度报告 9月 10/30 0930 规模以上文化及相关产业生产经营季度报告 三季度 10/31 0900 官方制造业PMI 10月 官方非制造业PMI 10月 11月 11/8 海关统计月度初步汇总数据 10月 11/9 0930 居民消费价格指数CPI 10月 工业生产者价格指数PPI 10月 11/14 1000 国民经济运行情况新闻发布会 10月 11/23 海关月度正式数据 10月 11/27 0930 工业经济效益月度报告 10月 11/30 0900 官方制造业PMI 11月 官方非制造业PMI 11月 12月 12/8 海关统计月度初步汇总数据 11月 12/23 海关月度正式数据 11月 注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。 2. 70个大中城市住宅销售价格月度报告发布计划择期公布。 3. 1月、4月、7月、10月分别召开年度、季度国民经济运行情况新闻发布会。 4. 自3月份起，各月中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数月度报告比2 016年相应提前1天，即在当月最末一天发布。 5.海关公布进出口贸易数据。 6.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务 贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。 7. 首次公布的中国对外证券投资资产（分国别）数据为2015年6月末数据，今后该 数据将在统计期后半年内公布。 8.首次公布的中国银行业对外金融资产负债数据为2015年12月末数据，今后该数据 将在统计期后三个月内公布。(完） 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 参看中国经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选 (发稿 张金栋; 审校 林高丽)