《香港报摘》--经济日报1月6日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
**头版头条**
--内地监管层昨再次出手重击人民币淡友，抽紧离岸市场流动性，刺激隔夜拆息一度暴升至150厘，引发大量淡仓止蚀离场，形成＂人踩人＂场面，离岸人民币（CNH）随即单日爆升1.2%。投资界预计短期人民币兑美元滙率有望阶段性企稳，短綫可于6.8水平上落。
**其他**
--长和 主席李嘉诚认为利率升幅有限，料香港楼价会高一点，但不会高得太离谱，又指对香港住宅面积太细，心里不舒服。
--美资对冲基金Elliott Capital对东亚银行 作出不公平损害呈请，昨再在法院审议，Elliott向法院提出，希望将双方在庭外沟通文件上载到东亚网站，东亚不表认同。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选