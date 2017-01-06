《香港报摘》--经济日报1月6日

**头版头条**

--内地监管层昨再次出手重击人民币淡友，抽紧离岸市场流动性，刺激隔夜拆息一度暴升至150厘，引发大量淡仓止蚀离场，形成＂人踩人＂场面，离岸人民币（CNH）随即单日爆升1.2%。投资界预计短期人民币兑美元滙率有望阶段性企稳，短綫可于6.8水平上落。

**其他**

--长和 主席李嘉诚认为利率升幅有限，料香港楼价会高一点，但不会高得太离谱，又指对香港住宅面积太细，心里不舒服。

--美资对冲基金Elliott Capital对东亚银行 作出不公平损害呈请，昨再在法院审议，Elliott向法院提出，希望将双方在庭外沟通文件上载到东亚网站，东亚不表认同。（完）

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