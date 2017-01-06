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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 08:51 BJT

重发-《全球汇市》美国就业报告公布前美元持于三周低位，留意人民币

纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    欧元/美元            1.0591  1.0603  -0.11  +0.74  1.0513
    美元/日圆            115.58  115.34  +0.21  -1.10  116.87
    欧元/日圆         122.43  122.32  +0.09  -0.58  123.14
    美元/瑞郎            1.0104  1.0093  +0.11  -0.73  1.0178
    英镑/美元            1.2404  1.2413  -0.07  +0.55  1.2336
    美元/加元            1.3230  1.3223  +0.05  -1.49  1.3430
    美元/离岸人民币      6.7989  6.7878  +0.16  -2.49  6.9726
    澳元/美元            0.7336  0.7336  +0.00  +1.68  0.7215
    新西兰元/美元        0.7009  0.7023  -0.20  +0.98  0.6941
    澳元/日圆         84.830  84.570  +0.31  +0.60  84.320
    新西兰元/日圆     81.000  81.000  +0.00  -0.21  81.170
    英镑/日圆         143.37  143.12  +0.17  -0.45  144.02
    澳元/新西兰元     1.0465  1.0436  +0.28  +0.79  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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 (编译 王颖/孙国玉/王琛/陈宗琦；审校 张涛/戴素萍/龚芳)
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