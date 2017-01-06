《中国报摘》--其他报纸重要消息1月6日

**上海证券报**

--中国商务部公布数据显示，2016年中国共遭遇来自27个国家或地区发起的119起贸易救济调查案件，案件数量达到历史新高。其中，近半数贸易救济案件针对中国钢铁产品。

--财政部有关负责人表示，下一步，财政部在落实好现有的减税降费政策的同时，将着力完善税收制度，研究新的减税降费措施，进一步减轻企业负担。

--记者获悉，受最新颁布的《证券公司私募基金子公司管理规范》影响，多家券商直投公司新年伊始就暂时中止了对外投资，展开自查。个别直投板块业务规模较大、旗下基金派系庞杂的券商，以及部分资本金实力和直投业务板块较弱的券商面临较大整改压力。

--此前因信息披露违规被证监会立案调查的慧球科技 ，近期再度通过非正常渠道发布股东大会议案。上交所称，对该违规行为高度关注，已启动纪律处分程序。

**21世纪经济报 道**

--记者获悉，原定于2018年8月份结束的债务置换工作，将在2017年加快推进，地方实际需要置换额度可能不会超过2016年的5万亿元人民币。加上新增债券，2017年的地方债发债规模或仍约6万亿。（完）