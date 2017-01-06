人民币汇率：中国央行有望进行更多预期管理，保持汇率稳定--中证报社评

路透上海1月6日 - 中国证券报周五发布评论文章称，从近期中国央行表态和市场表现来看，央行不会容忍人民币持续大幅贬值的预期持续强化，可以预见今年将进行更多预期管理，保持汇率稳定。

因离岸人民币流动性紧张，香港离岸人民币兑美元周四午后快速大涨，创近两个月新高，在升破6.86元后连续冲关夺隘，一度攻破6.79元关口。 境内人民币兑美元即期 同日收升逾600点涨幅近1%，创近11个月最大单日涨幅。

中证报称，香港离岸市场人民币需求对中国央行的依赖程度变得越来越高，使得央行对离岸人民币市场干预较为容易。无论中国央行是否干预了离岸市场，不可否认这一操作具有可行性。但长期看，引导人民币走势预期并不轻松。

近期央行相关人士亦表示，管理预期已成为当务之急。美联储加息速度可能加快、中国经济复苏的不确定性使得人民币仍存在贬值压力。下阶段对人民币走势可从以下三方面理解：

一是人民币已不存在明显高估。现在美元强势，并非美国经济基本面有多好，而是其他国家太差，即所谓“比烂”。从国际金融危机爆发以来中美经济基本面来看，人民币对美元没有贬值的理由。

二是美元上涨并非没有限制。特朗普将扩大基建等一系列新政客观上决定了新一任政府难有减债主张，在美国债务不断扩大前提下，美元自身缺乏走强内核；此外，强美元也削减了美国境外企业利润。

三是中国资本外流压力依然较大。当前中国居民部门资产负债表中海外资产占比不足2%，而日本和韩国这一比例分别达15%和20%。中长期看，中国居民部门资产仍有进一步外流的配置性需求。