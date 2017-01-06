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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 08:57 BJT

国际油市：油价上涨后持稳，沙特落实OPEC减产协议

布兰特原油期货 尚未成交，上日涨0.43美元至每桶56.8美元。

周四稍早油价下跌，此前有数据显示美国汽油和馏分油库存意外大幅升高。

美国能源资料协会(EIA)称，2016年最后一周美国原油库存大幅下降，减少710万桶，但汽油和馏分油库存激增，因炼油厂增加产量以降低原油库存，这是业界在年底时为避免较高税费的常见方式。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/王琛；审校 龚芳/李婷仪)
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