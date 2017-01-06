国际油市：油价上涨后持稳，沙特落实OPEC减产协议

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
布兰特原油期货 尚未成交，上日涨0.43美元至每桶56.8美元。
周四稍早油价下跌，此前有数据显示美国汽油和馏分油库存意外大幅升高。
美国能源资料协会(EIA)称，2016年最后一周美国原油库存大幅下降，减少710万桶，但汽油和馏分油库存激增，因炼油厂增加产量以降低原油库存，这是业界在年底时为避免较高税费的常见方式。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/王琛；审校 龚芳/李婷仪)
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路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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