《香港报摘》--信报1月6日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
**头版头条**
--人民币贬值导致离岸人民币（CNH）资金池不断收缩，CNH隔夜拆息昨日一度飙升至逾110厘，创有纪录以来新高。拆息高企继续触发人民币沽盘平仓，CNH兑美元滙价两日升2.9%。市场预期，CNH短息在农历新年前或会在20至30厘水平上落，CNH短期跌穿7的机会不大。
**其他**
--信和置业 及尖沙咀置业 公布，与新鸿基地产 前主席郭炳湘旗下帝国集团合组的合营公司栢联，确认中标海洋公园富丽敦酒店的发展及营运权，预计可提供460间客房，发展金额约30亿港元，惟通告中并没有透露补地价的金额。
--有线宽频 最新通告披露，母公司九仓 首度确认对有线宽频的策略评估，现在进入最后阶段，正积极与多个独立第三方讨论，但尚未订立任何正式协议。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 林高丽)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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