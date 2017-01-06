《香港报摘》--信报1月6日

**头版头条**

--人民币贬值导致离岸人民币（CNH）资金池不断收缩，CNH隔夜拆息昨日一度飙升至逾110厘，创有纪录以来新高。拆息高企继续触发人民币沽盘平仓，CNH兑美元滙价两日升2.9%。市场预期，CNH短息在农历新年前或会在20至30厘水平上落，CNH短期跌穿7的机会不大。

**其他**

--信和置业 及尖沙咀置业 公布，与新鸿基地产 前主席郭炳湘旗下帝国集团合组的合营公司栢联，确认中标海洋公园富丽敦酒店的发展及营运权，预计可提供460间客房，发展金额约30亿港元，惟通告中并没有透露补地价的金额。

--有线宽频 最新通告披露，母公司九仓 首度确认对有线宽频的策略评估，现在进入最后阶段，正积极与多个独立第三方讨论，但尚未订立任何正式协议。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘