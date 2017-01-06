《美国上市公司业绩公布日程表》--1月6日至1月13日

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透1月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说 明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) 间 9/1/2017 BMO GPN.N Q2 2017 Global Payments Inc 9/1/2017 BMO AYI.N Q1 2017 Acuity Brands Inc 12/1/2017 BMO DAL.N Q4 2016 达美航空(Delta Air Line) 13/1/2017 13:00 WFC.N Q4 2016 富国银行(Wells Fargo) 13/1/2017 BMO BLK.N Q4 2016 贝莱德(Blackrock) 13/1/2017 BMO JPM.N Q4 2016 摩根大通(JPMorgan Chase) 13/1/2017 BMO BAC.N Q4 2016 美国银行(Bank of America Corp) 13/1/2017 BMO PNC.N Q4 2016 PNC Financial Services Group Inc 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王兴亚；审校 张若琪)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)