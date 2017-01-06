《香港报摘》--其他报纸重要消息1月6日

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
**苹果日报**
--在中国海外 的市区盘启德1号2期开价追击下，新地 元朗Grand Yoho二期收票反应欠佳，市场消息指收票三日仅约300票，只是轻微超额，发展商称要留待周末的反应才决定是否加推及公布销售安排。
**星岛日报**
--有＂联汇之父＂之称的景顺首席经济师祈连活预期，人民币今年底会跌至7.3水平，他认为内地不会放弃资本管制，甚至在他有生之年，人民币汇率都不会出现自由浮动。
--君阳金融 发出盈警，预期截至去年12月底将会录得大幅亏损，主要由于去年财政年度期间香港股票市场波动。
**东方日报**
--大和资本报告指，国泰航空 盈利能力疲弱是结构性问题，难以短期内解决，给予＂沽售＂投资评级，目标价削至8.2港元，较昨日收市价有22.2%的下跌空间。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 杨淑祯)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选