《香港报摘》--其他报纸重要消息1月6日

**苹果日报**

--在中国海外 的市区盘启德1号2期开价追击下，新地 元朗Grand Yoho二期收票反应欠佳，市场消息指收票三日仅约300票，只是轻微超额，发展商称要留待周末的反应才决定是否加推及公布销售安排。

**星岛日报**

--有＂联汇之父＂之称的景顺首席经济师祈连活预期，人民币今年底会跌至7.3水平，他认为内地不会放弃资本管制，甚至在他有生之年，人民币汇率都不会出现自由浮动。

--君阳金融 发出盈警，预期截至去年12月底将会录得大幅亏损，主要由于去年财政年度期间香港股票市场波动。

**东方日报**

--大和资本报告指，国泰航空 盈利能力疲弱是结构性问题，难以短期内解决，给予＂沽售＂投资评级，目标价削至8.2港元，较昨日收市价有22.2%的下跌空间。（完）

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