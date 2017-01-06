港报财经评论：行业景气度高，长飞光纤看升--经济日报1月6日

行业景气度高，长飞光纤看升/ 林瑞芬

人民币绝地反击，港股昨日借势急弹，但成交额只有646亿元，弱势反弹。

恒指昨收报22456点，升1.5%；国指收报9598点，升1.7%。技术上，恒指阻力在50天綫22500左右，国指阻力则为裂口9700附近。

周四离岸人民币兑美元再升穿6.80，绝地反击挟空仓。姑勿论是央妈出手干预，还是市场力量，人民币的反弹，结合内地严控资本外流，已有利短期纾缓市场对流动性紧张的情绪。

去年以来，在中国及部分传统货币操控市场（如印度及委内瑞拉）的追捧下，电子货币比特币又成市场人士宠儿，本周攀越2013年11月的1,137美元纪录。由此启示，游资总要找地方投，问题是哪些地方安全，虚拟货币是否安全，见仁见智；不过，在资本管制严控进出下，比特币有其便利之处。去年内地在宏调房市，以及债市已临熊势下，资金配置总要找出路，或许总有一日会流入中、港股市，形成更大购买力，这就要耐心等着！

2017年已开始了3个交易日，虽然大市反覆上升，但成交额有限，有限资金只能推动个别股份有买盘跟进，如假期前建议留意的中通服（00552），周三股价劲扬，一举升穿5.10元，昨收报5.46元，挑战2013年高位5.80元在望。

昨日中资电讯股表现标青，联通（00762）、中电信（00728）及中移动（00941）升幅介乎1.2%至2.5%。中通服受追捧，就令笔者想起只长飞光纤光缆（06869），受益于光纤通讯行业迅猛发展，加上政策的推动，未来两、三年公司的业绩增长可预测性高，值得于2017年继续留意。

长飞光纤股价去年7月由9.39元起步，曾高见17.98元，升近1倍，股价抽升主要是有佳绩刺激。公司2016年首三季度业绩理想，录得收入58.46亿元人民币，同比增长23%；公司权益持有人应占利润5.81亿元人民币，同比增长57%。

近年，内地的光纤光缆处于高景气之中，因为国家相关网络强国战略推动和三大电讯运营商加大网络建设力度，光纤通讯行业景气度高企，需求旺盛。「宽频中国」战略和「5G建设」逼近等，将对光纤需求持续增长起积极作用。供应方面，由于前几年光纤预制棒产能没有增加，加上商务部对进口光纤棒征收反倾销税，近日商务部公告，对日、韩进口非色散位移单模光纤续征46%的反倾销税，将进一步加剧内地光纤供需紧张的局面，利好内地光纤光缆生产商，长飞光纤作为行业龙头之一，理应受惠产品价格上升。

据去年底公告，中移动招标今年上半年6,100万芯公里，同比增长35%，招标价格约65至68元人民币，同比增长2成以上；中电信今年上半年3,500万芯公里，同比增长40%（按中电信2015年全年招标量折算成半年口径计算），招标价格为限价60元人民币（考虑加工费口径价格在65元左右），同比增长18%；联通为保障供应，可能会启动新一轮的招标，大概率也是量价齐升。

长飞光纤长期以来作为三大电讯运营商最主要的光纤预制棒及光纤供应商，于去年10月中移动的普通光缆产品集中采购专案中标结果，长飞光纤中标份额高达16.77%，位居第一。行业龙头地位，建基于技术含金量。据光大证券指出，长飞光纤基本上掌握了预制棒的四种技术（OVD、PCVD、MCDV、VAD），也是全球唯一一家同时拥有这些预制棒技术的公司，随着市场上资料中心、VR技术等新领域对光缆需求的增加，具备多种预制棒技术能够更好满足不同场景对于光纤的不同需求应用，有助开拓新市场，技术优势显着。长飞光纤正逐步开展扩产计划，扩产后光纤预制棒产能扩大45%、光纤产能扩大63%、光缆产能扩大136%，分别在2016年底或2017年初投产。随着扩产逐步完成，成本也将因规模优势而下降，同时有更多的光纤和光纤预制棒在内部销售，进一步加工生产为光缆后再销售，公司的毛利率也将随着外购比例降低而提升。

年内，还有一个催化可能，晋身「深港通」候选股，事关长飞光纤流通市值已逾50亿元的门槛。按去年底光大证券及兴业证券预测，长飞光纤2016年每股盈利介乎1.14至1.30元人民币，2017年每股盈利介乎1.40至1.96元人民币，若以预测PE不足10倍计，其股价今年仍有机会攀升，光大及兴业分别给予目标价17.8元及19.8元。以市值管理论，长飞光纤目前整固，不宜失守14元，候低收集，以13元止蚀，昨收15元。（完）

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