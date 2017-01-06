福能期货：中国期指多空主力分歧增大

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
以下内容节选自1月6日的《期货日报》：
周四沪深两市走势分化，沪指表现较为强势，创业板则相对低迷，两市成交有所减少。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.02%、0.02%和0.07%，对应期指主力合约涨跌幅分别为-0.19%、-0.06%和-0.03%。期现价差方面，期现价差有所扩大，贴水幅度分别为16.99点、9.88点、40.28点。
主力净持仓方面，三大期指主力持仓表现不一。IF1701多空主力均增仓，多头增仓348手高于空头增仓49手，导致净多头增加299手；IH1701合约上多减空增，导致净多单减少88手至1173手；IC1701多空主力均减仓，且空头减仓348手高于多头减仓302手，导致净空单减少46手至593手。从净头寸表现来看，IF表现偏强，IH表现偏弱，IC资金略显谨慎。(完)
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路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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