良运期货：沪镍短期回调压力较明显，节后涨势仍可期待

2016年12月下旬，沪镍价格跌破“上升三角”趋势形态，抹去了11月的大半涨幅，价格数次触及去年7-10月7.7万-8.5万/吨的震荡箱体上沿，市场投资者对镍价的走势看法产生了较大的争议。综合目前沪镍市场的几个焦点因素，笔者认为，沪镍价格未来1个月左右仍将处于震荡整理状态。对后期走势，投资者也不必悲观，2017年仍有众多潜在利多因素。