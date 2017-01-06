良运期货：沪镍短期回调压力较明显，节后涨势仍可期待

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
以下内容节选自1月6日的《期货日报》：
2016年12月下旬，沪镍价格跌破“上升三角”趋势形态，抹去了11月的大半涨幅，价格数次触及去年7-10月7.7万-8.5万/吨的震荡箱体上沿，市场投资者对镍价的走势看法产生了较大的争议。综合目前沪镍市场的几个焦点因素，笔者认为，沪镍价格未来1个月左右仍将处于震荡整理状态。对后期走势，投资者也不必悲观，2017年仍有众多潜在利多因素。
从精镍的国内外库存情况观察，目前步调并不一致。截至1月5日，上期所镍库存为8.49万吨，尽管同比大幅翻了一倍，但环比已经是从去年9月以来的第16周下滑，较此前11万吨的高点明显减少。不过，国外的情况并非如此。LME公布的数据显示，截至1月4日LME全球总库存为37.17万吨，与去年同期相比减少16%。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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