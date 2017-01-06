版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 08:57 BJT

良运期货：沪镍短期回调压力较明显，节后涨势仍可期待

以下内容节选自1月6日的《期货日报》：

　　2016年12月下旬，沪镍价格跌破“上升三角”趋势形态，抹去了11月的大半涨幅，价格数次触及去年7-10月7.7万-8.5万/吨的震荡箱体上沿，市场投资者对镍价的走势看法产生了较大的争议。综合目前沪镍市场的几个焦点因素，笔者认为，沪镍价格未来1个月左右仍将处于震荡整理状态。对后期走势，投资者也不必悲观，2017年仍有众多潜在利多因素。

　　从精镍的国内外库存情况观察，目前步调并不一致。截至1月5日，上期所镍库存为8.49万吨，尽管同比大幅翻了一倍，但环比已经是从去年9月以来的第16周下滑，较此前11万吨的高点明显减少。不过，国外的情况并非如此。LME公布的数据显示，截至1月4日LME全球总库存为37.17万吨，与去年同期相比减少16%。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐