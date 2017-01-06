版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 09:03 BJT

《汇市简讯》澳洲贸易数据好于预期，短暂推升澳元兑美元

0040GMT
    
    * 澳洲11月贸易数据公布前，澳元兑美元在0.7331/0.7353区间交投
    * 澳洲11月经季调商品/服务贸易收支为顺差12.43亿澳元，路透预估
为逆差5亿澳元
    * 澳元兑美元闻讯由0.7334扬升至0.7345，但涨势迅速消退
    * 最终结果表明澳元兑美元日内将重回平盘水平    
    * 澳洲11月经季调商品/服务出口较前月增加8%，进口持平 
 (完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐