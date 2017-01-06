《汇市简讯》澳洲贸易数据好于预期，短暂推升澳元兑美元

0040GMT * 澳洲11月贸易数据公布前，澳元兑美元在0.7331/0.7353区间交投 * 澳洲11月经季调商品/服务贸易收支为顺差12.43亿澳元，路透预估 为逆差5亿澳元 * 澳元兑美元闻讯由0.7334扬升至0.7345，但涨势迅速消退 * 最终结果表明澳元兑美元日内将重回平盘水平 * 澳洲11月经季调商品/服务出口较前月增加8%，进口持平 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 龚芳)