港报财经评论：欧罗历奇幻之旅，美元呈强弩末矢--信报1月6日

欧罗历奇幻之旅，美元呈强弩末矢/ 习广思

周三晚欧洲公布完通胀数据后，欧罗涨势停不了，到昨日下午曾升穿1.060美元。欧罗在新年假期前离奇挟上1.065美元，周初再跌穿1.035美元，欧罗炒家像经历了一次奇幻之旅，波幅之大确实少见。倘若美元转弱，将有利人民币来一次大反弹。事实上，日前的挟息行动，已挟死不少沽空人民币的淡友，这亦有利中港股市短线行情。

美国联储局再三强调货币政策无关政治，但由政治衍生的财政政策，以及由此而来的通胀和就业变化，确实是联储局的考虑范畴。最新公布的联储局会议纪录明确指出了这一点。

高盛指出，去年12月联储局的加息决策，很大程度是对未来财政政策的反应，绝不仅仅是一项基于纯货币政策的决策。联储局把美国候任总统特朗普未来财政政策的影响考虑在内，已非市场臆测，而是一个事实。

高盛对会议纪录作出了评论，该行指出，会议纪录显示约有一半联储局官员，把未来的宽松财政政策作为决策因素。

纪录显示，这些官员认为特朗普未来财政政策的冲击，很大程度上将被更高的长期利率预期和强势美元所抵消，未来更加倾向于紧缩的货币政策，配合宽松的财政政策。这解释了为什么联储局官员对美国GDP增长的预期中值并没有太大变化。

虽然对于经济前景的预期没有发生太大变化，但对于未来风险却倾向乐观。纪录显示，有4位官员认为，未来经济增长的风险趋向下行，一位官员认为趋于上升。这与去年9月会议上的比例刚好相反。

此外，会议上还关注了当前较低水平的失业率和未来低失业率的可持续性问题。纪录显示，许多官员觉得长期而言，失业率未来有大幅低于充分就业的风险。

所以，联储局应该以比当前预期更快的速度加息，以限制长期失业率可能上升的幅度，并减轻正在增加的潜在通胀压力。

高盛表示，去年12月的会议纪录对于短期的政策路线并没有发出明确的讯号，预计联储局将于今年6月加息，3月加息的概率为35%。

会议纪录如何被市场解读，仍有待更多市场讯息，惟新政权上台尤其是特朗普这类政界外行人，政策推行随时「甩辘」。

事实上，特朗普政策与当前货币政策本来就有矛盾，自特朗普当选美国总统后，市场通胀预期的上升速度惊人，通胀挂鈎债券（TIPS）价格大涨，美国5年期远期通胀预期已达到联储局2%的货币政策目标。

然而，与之伴随的是美滙指数屡创新高，如果通胀（尤其是工资通胀）上升的过程中，美元还能维持强势，意味着必须依赖巨大的资本账盈余，即持续的资本流入。从历史经验看，即使在1996年1999年之间，这一美国历史上资本流入最强劲的时期，通胀预期也未能跟随美元升值的趋势持续上升。在大多数情况下，美元走强的紧缩作用十分明显。

此前提过，特朗普似乎打算以适当的紧缩货币政策，来配合扩张性财政政策，强美元换来的是出口减进口增、出现贸赤；扩张财政即大洒金钱换来的是财赤，双赤同时配以强美元，是一个不寻常现象，可以称得上是一个美元骗局。

欧罗升得好地地，昨天忽然出现一道消息，法国国民阵线党魁马琳勒庞（Marine Le Pen）表示，假如当选总统，会停止以欧罗作为官方货币，重新发行本币，但会用类似欧洲货币单位（ECU）的机制来保持与欧罗区的连系。随着欧洲多国举行大选，类似消息必定不停出现，也将导致欧罗持续波动。

美元回软加上离岸人民币再来一招挟息，据报隔夜息曾挟上百厘，离岸人民币曾经由近7关口跌回6.8，这次挟淡仓挟息，应已挟死不少短线炒家，虽然炒家不会因为一两次失利而消失，但起码子弹减少会无咁「狼死」，人仔暂停贬值亦有利市场气氛。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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