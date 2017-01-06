招金期货：美元休整金价开启反攻，反弹趋势或将延续

以下内容节选自1月6日的《期货日报》：

由于市场担忧强势美元拖累美国经济，美联储2016年12月会议纪要未加大鹰派预期，近期美元面临回调压力。在实物需求和空头回补的提振下，金价已连续多日收阳，目前已站上1150美元/盎司关口。考虑到春节前是黄金消费旺季，预计此次金价反弹趋势或将延续。

自去年12月15日以来，金价4小时图线构建底部三角形态。目前金价已突破三角形态上沿压力线，构建上升五浪形态，突破了日线短期下降通道。从MACD等指标看，黄金明显超卖，多周期技术指标金叉共振，金价反弹延续的概率较大。(完)

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