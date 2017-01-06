招金期货：美元休整金价开启反攻，反弹趋势或将延续

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
以下内容节选自1月6日的《期货日报》：
由于市场担忧强势美元拖累美国经济，美联储2016年12月会议纪要未加大鹰派预期，近期美元面临回调压力。在实物需求和空头回补的提振下，金价已连续多日收阳，目前已站上1150美元/盎司关口。考虑到春节前是黄金消费旺季，预计此次金价反弹趋势或将延续。
自去年12月15日以来，金价4小时图线构建底部三角形态。目前金价已突破三角形态上沿压力线，构建上升五浪形态，突破了日线短期下降通道。从MACD等指标看，黄金明显超卖，多周期技术指标金叉共振，金价反弹延续的概率较大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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