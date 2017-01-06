信达期货：春节前沪钢价格将继续承压

以下内容节选自1月6日的《期货日报》：

去年四季度开始，在煤焦持续拉涨下，成本至需求逻辑传导顺畅，钢材价格不断创出新高。进入去年11月下旬以后，煤焦价格开始出现松动，成本推动上涨逻辑不再。另外，钢厂在利润驱动下复产意愿较强。需求淡季叠加供给收缩不及预期，预计春节前钢价将继续承压。

从季节性来看，每年的1—2月是钢材需求的明显淡季，终端采购幅度呈现明显的环比下滑态势。历史数据来看，进入这一时间段内，终端需求的变化量都相对较为稳定、差别不大。直至3月以后，终端需求才开始呈现恢复态势。当前时点来看，需求淡季特征明显，线螺采购周度数据环比同比均出现下滑，水泥价格也呈现淡季向下趋势。(完)

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