信达期货：春节前沪钢价格将继续承压

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
以下内容节选自1月6日的《期货日报》：
去年四季度开始，在煤焦持续拉涨下，成本至需求逻辑传导顺畅，钢材价格不断创出新高。进入去年11月下旬以后，煤焦价格开始出现松动，成本推动上涨逻辑不再。另外，钢厂在利润驱动下复产意愿较强。需求淡季叠加供给收缩不及预期，预计春节前钢价将继续承压。
从季节性来看，每年的1—2月是钢材需求的明显淡季，终端采购幅度呈现明显的环比下滑态势。历史数据来看，进入这一时间段内，终端需求的变化量都相对较为稳定、差别不大。直至3月以后，终端需求才开始呈现恢复态势。当前时点来看，需求淡季特征明显，线螺采购周度数据环比同比均出现下滑，水泥价格也呈现淡季向下趋势。(完)
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路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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