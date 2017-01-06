英国数据：12月零售销售同比下降0.1%，凸显2017年之挑战--BDO

路透伦敦1月6日 - 会计暨企业顾问公司BDO周五公布的数据显示，圣诞节前一周的购物狂潮，未能阻止12月英国零售销售较上年同期下滑。

消费者支出强劲增长，一直是6月公投退欧以来支持英国经济的主要因素之一。但许多零售商担心，随着通胀开始侵蚀实质所得，2017年可能抑制消费者支出。

根据BDO，12月英国同店零售销售较上年同期下降0.1%。不过当月网上销售同比增长19%，进一步显示人们的购物习惯继续转变。

“由于2015年12月基数已经很低(当时销售减少了5.3%)，任何进一步下滑都会被视为零售商业绩疲弱，”BDO零售和趸售主管Sophie Michael表示。

“在这个关键时刻，这是连续第四年12月销售下滑，凸显2017年将面临多么大的挑战，届时消费者将更加深切地感受到通胀和英镑贬值的影响，”她说。(完)