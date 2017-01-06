英国数据：12月零售销售同比下降0.1%，凸显2017年之挑战--BDO

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透伦敦1月6日 - 会计暨企业顾问公司BDO周五公布的数据显示，圣诞节前一周的购物狂潮，未能阻止12月英国零售销售较上年同期下滑。
消费者支出强劲增长，一直是6月公投退欧以来支持英国经济的主要因素之一。但许多零售商担心，随着通胀开始侵蚀实质所得，2017年可能抑制消费者支出。
根据BDO，12月英国同店零售销售较上年同期下降0.1%。不过当月网上销售同比增长19%，进一步显示人们的购物习惯继续转变。
“由于2015年12月基数已经很低(当时销售减少了5.3%)，任何进一步下滑都会被视为零售商业绩疲弱，”BDO零售和趸售主管Sophie Michael表示。
“在这个关键时刻，这是连续第四年12月销售下滑，凸显2017年将面临多么大的挑战，届时消费者将更加深切地感受到通胀和英镑贬值的影响，”她说。(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为23.4万人(预估为23.8万人。 当前值 前次值 失业率(%) 4.4 (4月) 4.5 (3月) 非农业就业岗位(万) 增加21.1 (4月) 增加7.9 (3月修正值) 平均时薪(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.3 (4月) -0.3 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.1 (4月)