长江期货：潜在利好酝酿，沪铜价格重心将上移

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
以下内容节选自1月6日的《期货日报》：
临近春节，铜现货市场消费清淡。缺乏明显供需矛盾的铜市受宏观数据及相关事件扰动较大。中国铁路总公司网站新闻稿称2017年铁路行业投资保持去年约8,000亿元人民币的规模，投产新线2,100公里、复线2,500公里、电气化铁路4,000公里，此消息叠加美元回调推动周三晚间铜价大幅上涨。短期看，由于下游消费趋弱，市场供过于求会导致铜价节前承压。中期看，基于全球铜供应过剩量减少和通胀抬升的预期，铜价中枢有望上移。
短期由于缺乏消费支撑，铜价反弹的力度和持续性恐不佳。中长期由于海外市场通胀预期的回升及铜自身供需格局的改善，铜价运行的重心将上移。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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