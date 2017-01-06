长江期货：潜在利好酝酿，沪铜价格重心将上移

以下内容节选自1月6日的《期货日报》：

临近春节，铜现货市场消费清淡。缺乏明显供需矛盾的铜市受宏观数据及相关事件扰动较大。中国铁路总公司网站新闻稿称2017年铁路行业投资保持去年约8,000亿元人民币的规模，投产新线2,100公里、复线2,500公里、电气化铁路4,000公里，此消息叠加美元回调推动周三晚间铜价大幅上涨。短期看，由于下游消费趋弱，市场供过于求会导致铜价节前承压。中期看，基于全球铜供应过剩量减少和通胀抬升的预期，铜价中枢有望上移。

短期由于缺乏消费支撑，铜价反弹的力度和持续性恐不佳。中长期由于海外市场通胀预期的回升及铜自身供需格局的改善，铜价运行的重心将上移。(完)

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