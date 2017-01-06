港报社评：莫道企业家跑了，别让爱国观绑架--信报1月6日

「企业家必须忠诚为股东负责，创造前景和拚搏回报可观的投资机会；作为基金会负责人，更要为民族和世界作出永恒的贡献。」长和主席李嘉诚昨天在长江集团周年晚宴致辞时如是说。

表面上看来，这几句话没有太多新意，企业家为自己和股东赚取可观回报乃天经地义的事，赚钱之后回馈民族甚至造福全人类亦是不少富商巨贾的毕生宏愿；先利己，再利人，或者同一时间互惠互利，环顾整条地球村都有类似的抱负，经典例子是全球首富盖茨和Facebook创办人朱克伯格，他们早已承诺把绝大部分身家捐给慈善基金。然而，李嘉诚发言的字里行间仍然存在着可供想像的空间，具体而言是间接回应「李嘉诚跑了」的指控。

李嘉诚昨日出席晚宴前表示，其集团旗下全球零售点超过一万三千间，覆盖二十二个国家，每年增加约一千间，当中香港现时占六百零六间。他说，香港最多发展至七百至八百间，哪里回报高便投资哪里，不认为在外地赚钱回来香港派息给股东有问题，希望大家不要认为集团撤资。

撤资云云，相信对于李嘉诚而言仍然是耿耿于怀的指控。前年九月，新华社旗下「了望智库」发表题为〈别让李嘉诚跑了〉的文章，认为他不顾中央的大力扶持，「在中国经济遭遇危机的敏感时刻，不停抛售，造成悲观情绪在部分群体中蔓延，其道义的高点，已经失守。」

事实是否如此？作为具有国际视野的企业家，哪些地方回报率高便到哪里投资，然后把在外地赚得的利润带回来向股东派息，另一方面他透过基金会为民族和世界作出贡献，可说是宏观的战略部署，当中不涉及跑与不跑的问题。情况好比渔民捕鱼，哪里有鱼就哪里撒网，难道渔民离开了维多利亚港驶往远洋捕鱼就叫做「撤资」吗？

继「李嘉诚跑了」之后，内地网媒最近又炮制出另一个议论纷纷的话题，可称之为「留住曹德旺」。上月一则题为〈制造业回流美国靠谱吗？在美投资十亿美元的曹德旺这样说〉的采访视频引爆舆论热议，网上爱国愤青不但指斥他撤资，甚至扣上叛国的大帽子。

现年七十岁的曹德旺是中国最大汽车玻璃制造商福耀集团董事长，他在美国俄亥俄州投资六亿美元的莫瑞恩市福耀工厂落成，雇用逾二千名工人，福耀之前已在伊利诺州开设玻璃厂，并在密歇根州设立装配厂，总投资额约十亿美元。对于到美国设立生产基地，曹德旺解释，中国实体经济成本，除了工人薪金相对便宜，什么都比美国贵，中国制造业的综合税务跟美国比的话高百分之三十五，美国的电价是中国一半，天然气只有中国的五分一，运输成本也比中国低；美国劳动力成本虽然较高，但中国上涨速度惊人。简单来说，曹德旺运用其企业家的智慧，哪里回报高便投资哪里，恰巧那个地方叫做美国，而不是中国。

为什么曹德旺的正常投资行为被内地民众高度关注？有分析认为，面对中国经济的下行趋势，社会上存在一种集体焦虑情绪，特别是近期人民币贬值、房地产过热之忧仍然深重，公众对制造业及资金外流敏感度急剧升高。此外，任何事情一牵涉到「爱国观」，往往有理说不清，话题随之被绑架。

曹德旺在美国投资，反映的是当前中国经济环境客观存在的问题，如果不正视现实，拒绝反省如何改善投资环境，仅仅情绪化地责怪企业家跑了，绝对不是对症下药的应有态度。

李嘉诚表示，成立基金会三十多年来付出超过二百亿港元，八成以上支持的项目在大中华地区。假如企业家不在全球投资，若然渔民不离港捕鱼，恐怕这样巨额的资源分配、或说「二次分配」，就像临渊羡鱼，无从实现。（完）

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