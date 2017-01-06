港报社评：西九＂补镬＂咎由自取，故宫馆谘询勿政治化--明报1月6日

西九管理局决定就兴建香港故宫文化博物馆（下称故宫馆）展开公众谘询，蒐集设计和营运等方面意见，并谘询文化和建筑界等专业团体。兴建故宫馆，对推动香港成为国际文化都会，本是难得美事，奈何当局囿于当前的政治化氛围，处事畏首畏尾，延宕两周才宣布谘询，予人感觉是被迫「补镬」。往者已矣，来者可追，关键要确保未来6周的谘询有意义，既不会是走过场做骚，也不至「走样」沦为无谓政治争拗。

特区当局上月底与北京故宫博物院签订合作备忘录后，围绕故宫馆的争议不休，焦点主要落在谘询程序问题。《西九文化区管理局条例》19条列明，「管理局须就关于发展或营运艺术文化设施、相关设施及附属设施的事宜，及任何其他管理局认为合适的事宜，在该局认为适当的时间，藉该局认为适当的方式，谘询公众」。何谓「合适事宜」、「适当时间」、「适当方式」，虽然有很大诠释空间，但谘询公众是合理要求，砌辞回避徒添反感。

西九管理局昨天提交立法会的文件，就签署备忘录前未有谘询，作出三点解释：（1）设立故宫馆，需要内地史无前例放宽外借珍贵文物的期限和数量限制，必须特别批准，因此与内地有关当局的讨论，必须严格保密；（2）由于签订备忘录是启动故宫馆项目的先决条件，正式签署前并没有任何基础进行公众谘询；（3）管理局判断故宫馆计划会受市民欢迎，因此决定公布计划后才邀请公众表达意见。

应当承认的是，设立故宫馆是特殊合作安排，本质跟公开争夺亚运等盛事主办权是两回事，设若双方未达协议，港方便大张旗鼓谘询公众，一旦合作流产，又或有内地其他省市争着向故宫提出设馆，对港方和北京故宫来说，都会相当尴尬。然而政府当局若有决心谘询公众，早应在签署备忘录当天就宣布，而不是连日遭受舆论批评后，才在昨天匆匆公告天下。政府坐失先机，陷入如今被动窘境，咎由自取。

目前香港社会气氛高度政治化，任何涉及中央或内地的合作，皆可能掀起政治波澜，可是如果当局因此畏首畏尾，行事闪缩，则是愚不可及。须知道，在当前香港政治气候下，总有人会反对跟内地合作，甚或上纲上线，事事扯上政治阴谋论，高谈「文化统战」云云，但是当局有责任从城市长远发展的利益角度考虑。早在10年前，已有资深文化人倡议西九可建故宫博物馆，因为所有国际大都会都应设立一个综合型的文化艺术博物馆，正如巴黎有罗浮宫、纽约有大都会博物馆等。故宫文物代表的是源远流长的中国传统文化，跟反共不反共无关，况且香港长期是东西方文化荟萃之地，除非有人想否定这定位，又或出于政治斗争考虑，希望「去中国化」，少与中国文化沾边，否则从文化角度看，实在看不出反对设立故宫馆的理由。

当局尝试释除外界疑虑，在提交立法会文件中，就设立故宫馆的细节作出较详尽解释，例如西九文化区放弃发展大型表演场地，并非为了让路给故宫馆，而是纯因技术和成本效益考虑，西九管理局在酝酿建馆概念前，已进行这方面检讨；另外，故宫馆由西九旗下附属公司负责管理，北京故宫博物院不会参与其中，只会提供专业意见协助。近日一些人对引入故宫馆有诸多猜度，当局这些说法可消除无谓的推测和联想。

针对西九当局未经公开招标委聘严迅奇为设计建筑师，当局解释，希望找一位对西九文化区愿景和中华文化艺术均有深刻认识的本地建筑师，严迅奇曾参与西九概念设计，曾凭设计广东省博物馆和云南省博物馆，在本港建筑界赢得大奖，符合条件，西九董事局谘询故宫博物院意见后，按程序批准任命。严迅奇在行内享负盛名，能力毋庸置疑，但当局未有解释为何设计建筑师在签署备忘录前就要拍板，若这是故宫博物院要求，政府大可说明，现在当局未经谘询就委任，惹来瓜田李下嫌疑，实际是陷严迅奇于不义，当局有必要交代。

兴建故宫馆，符合令香港成为国际文化大都会的愿景，对北京故宫博物院和香港是互利双赢，希望未来6周的公众谘询，各方实事求是，避免将时间浪费在不必要的政治争拗上。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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