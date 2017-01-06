期货日报：郑商所动力煤期货不宜过分看空

当前动力煤市场基本面利空因素较多，技术面又明显破位，容易与外围市场的弱势氛围形成共振。新年首个交易周，动力煤期货1705合约跌势加剧，一度跌破500元/吨关口，但之后减仓反弹，止跌企稳。

经过连续几个月的产能释放后，动力煤供给端压力积聚，未来还可能随着季节性的消费下滑而愈演愈烈，因此今年一季度动力煤期货1705合约总体上将以弱势运行为主。然而，2017年是煤炭行业供给侧改革深化之年，政府对煤价的干预意愿和可控程度也较高，因此市场不宜过分看空动力煤，煤价跌破生产成本的概率不大。(完)