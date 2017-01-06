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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 09:12 BJT

期货日报：郑商所动力煤期货不宜过分看空

以下内容节选自1月6日的《期货日报》：

当前动力煤市场基本面利空因素较多，技术面又明显破位，容易与外围市场的弱势氛围形成共振。新年首个交易周，动力煤期货1705合约跌势加剧，一度跌破500元/吨关口，但之后减仓反弹，止跌企稳。

　　经过连续几个月的产能释放后，动力煤供给端压力积聚，未来还可能随着季节性的消费下滑而愈演愈烈，因此今年一季度动力煤期货1705合约总体上将以弱势运行为主。然而，2017年是煤炭行业供给侧改革深化之年，政府对煤价的干预意愿和可控程度也较高，因此市场不宜过分看空动力煤，煤价跌破生产成本的概率不大。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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