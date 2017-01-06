期货日报：郑商所动力煤期货不宜过分看空

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
以下内容节选自1月6日的《期货日报》：
当前动力煤市场基本面利空因素较多，技术面又明显破位，容易与外围市场的弱势氛围形成共振。新年首个交易周，动力煤期货1705合约跌势加剧，一度跌破500元/吨关口，但之后减仓反弹，止跌企稳。
经过连续几个月的产能释放后，动力煤供给端压力积聚，未来还可能随着季节性的消费下滑而愈演愈烈，因此今年一季度动力煤期货1705合约总体上将以弱势运行为主。然而，2017年是煤炭行业供给侧改革深化之年，政府对煤价的干预意愿和可控程度也较高，因此市场不宜过分看空动力煤，煤价跌破生产成本的概率不大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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