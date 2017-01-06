《汇市简讯》美元兑日圆在115.00探底，东京低接买盘进场

0102GMT * 亚洲市场早盘，美元兑日圆在115.00价位受到支撑，一度触及115. 06 * 短东京市场有低接买盘进场 * 目前高点位于115.75，亚洲早盘美债收益率持稳 * 动能研究呈现负面，5日、10日与20日移动均线形成顶部，上行趋 势结束 * 12月30日低点116.05为初步阻力，接着是伦敦市场高点116.80 * 图表： reut.rs/2iW0CFK (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 陈宗琦；审校 张涛)