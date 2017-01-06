版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 09:35 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在115.00探底，东京低接买盘进场

0102GMT
    
    * 亚洲市场早盘，美元兑日圆在115.00价位受到支撑，一度触及115.
06
    * 短东京市场有低接买盘进场
    * 目前高点位于115.75，亚洲早盘美债收益率持稳
    * 动能研究呈现负面，5日、10日与20日移动均线形成顶部，上行趋
势结束
    * 12月30日低点116.05为初步阻力，接着是伦敦市场高点116.80
    * 图表： reut.rs/2iW0CFK
    (完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
    全球汇市报导            汇市技术面解析    [TECH/FRX
CN]
    所有外汇新闻           汇率路透调查       [FRX-CPO
LL]
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    [EU/ECI
CN]
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    [AUD/
CN]
    英镑报导                台币报导              [TWD/
CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价                

 (编译 陈宗琦；审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐