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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 09:40 BJT

金属期市：美元疲软推高伦铜价格

矿业探勘预算连年缩减，料将在未来数年增添金属价格复苏的原动力，因缺乏投资加剧了铜锌镍等主要金属矿石品质恶化。

中国铁矿石及螺纹钢价格周四跳升，铁矿石中止三连跌，市场再次寄望政府支出将刺激建筑及基建需求。

中国商务部周四表示，去年是中国遭遇贸易报复最多的一年，因全球有多个国家宣称中国输出廉价钢铁及其他产品。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/李婷仪 审校 张若琪/戴素萍)
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