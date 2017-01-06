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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 09:41 BJT

韩国已公布经济指标--2017/1/6

经济指标              时间   最新数据        前月/前季数据        下次公布时间    预估值
                                                                              (GMT时间)  
 国内生产总值(GDP)(q/q)      第三季      +0.6%  @-r           +0.8%  @-r        1月24日        --
 消费者物价指数(CPI)(y/y)      12月      +1.3%                +1.3%              2月1日        --
                                                                                         
 工业生产(m/m)                 11月      +3.4%  @             -1.3%  @-r        1月31日        --
 失业率                        11月       3.6%  @              3.7%  @          1月10日        --
 贸易收支(亿美元)              12月     顺差70  p            顺差82  r          1月16日        --
 
 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)
 
    参看全球经济数据相关资料，可点选             
    参看韩国经济数据相关资料，可点选
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