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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 09:53 BJT

《香港重要政经日程》--1月9日-1月17日

================== 今日重要政经消息=================

1月9日（周一）

11:00 林达控股 股东特别大会。

13:30 中粮肉食 在中国举行股东特别大会。

14:00 2017年香港玩具展＂台湾形象专区＂媒体发布会。

15:00 汇丰环球投资管理2017年投资展望新闻发布会。

================== 近期重要政经消息=================

1月10日（周二）

10:45 瑞士再保险2017年亚洲保险业前景展望发布会。

15:00 戴德梁行2016年写字楼及商舖市场回顾发布会。

1月11日（周三）

14:30 仲量联行英国楼市2017年展望发布会。

1月12日（周四）

迅销公布首季度业绩。

11:00 星展银行（香港）2017首季中香港宏观经济展望发布会。

1月13日（周五）

10:00 华人置业 股东特别大会。

15:30 小南国 股东特别大会。

14:30 盈进集团 股东特别大会。

香港电讯 公布年度业绩。

1月16日（周一）

10:00 安捷利实业 股东特别大会。

11:00 德祥企业 股东特别大会。

华人置业 董事会拟议宣派特别中期股息。

电讯盈科 公布年度业绩。

盈大地产 公布年度业绩。

*1月17日（周二）

09:00 合生元 在中国举行股东特别大会。

10:00 南华金融 股东特别大会。

10:30 百德国际 股东特别大会。

14:00 博大绿泽 在中国举行股东特别大会。

15:00 培力控股 股东特别大会。

注：（1）代表新增。

（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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