台湾债市：五年券106/2发行前交易殖利率盘初由跌转升，因卖压陆续出笼

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透台北1月6日 - 台湾指标五年公债106/2期 发行前交易殖利率周五盘初由跌转升；交易员表示，盘初106/2殖利率开低跌破0.80%整数关卡后，卖压陆续出笼收敛跌幅并反转微幅走扬。
他们指出，尽管短线有美债偏多氛围撑腰，但106/2殖利率连日跌幅已大，并逼近0.80%的压力区，致追价意愿转趋谨慎，今日料多在0.80%附近盘整，观望午间两年新券106/1标售结果出炉。
〞这波是逃命，还是真做多，也不是这么笃定。〞一家大型银行交易主管说。
台湾央行午间将代财政部标售两年期公债106/1期 。路透调查结果显示，本期两年公债得标利率料在0.62-0.65%。
美国公债收益率周三在震荡交投中持平至小跌，此前美联储发布的会议记录基调较市场预期的更不明朗，特别是关于新政府财政政策方面。指标10年期公债 尾盘收益率报2.358%，盘中收益率触及2.346%的四周低点，周三尾盘报2.452%。
交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.12-1.14%；五年券106/2发行前交易殖利率暂看0.78-0.83%。
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--《综述》新订单急增提振美国服务业活动，初请失业金人数降至近43年低位 (完) (记者 詹静宜；审校 林高丽)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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