《汇市简讯》欧元兑美元小跌，因美元在亚洲盘反弹

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
0158GMT
* 欧元兑美元亚洲盘下跌0.3%，日圆引领走势，美元低接买盘主导盘初资金流动
* 美元兑日圆、美元兑人民币带动美元反弹，欧元只是受到拖累
* 动能研究显示，五、10日和20日移动均线相互冲突，格局中性
* 今日有执行价1.0500、1.0600和1.0700，分别为23亿、3.98亿和20亿期权到期
* 昨日升势38.2%回档位1.0565和亚洲盘高位1.0612，分别为支撑位和阻力位
* 图表：reut.rs/2ihrqQ0
(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
南非兰特报导 亚洲盘现汇报价
欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价
全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选