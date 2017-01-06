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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 10:13 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元小跌，因美元在亚洲盘反弹

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* 欧元兑美元亚洲盘下跌0.3%，日圆引领走势，美元低接买盘主导盘初资金流动

* 美元兑日圆、美元兑人民币带动美元反弹，欧元只是受到拖累

* 动能研究显示，五、10日和20日移动均线相互冲突，格局中性

* 今日有执行价1.0500、1.0600和1.0700，分别为23亿、3.98亿和20亿期权到期

* 昨日升势38.2%回档位1.0565和亚洲盘高位1.0612，分别为支撑位和阻力位

* 图表：reut.rs/2ihrqQ0

(完)

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