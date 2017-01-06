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货币新闻 | 2017年 1月 6日 星期五 10:22 BJT

芝加哥期市：小麦期货触及六周高位，有望录得近三个月最大单周涨幅

以下为0121 GMT报价：
 合约      价格     变动     涨跌%   两日涨跌  30日移动均  RSI
                                     %         值          
 CBOT小麦   426.75     0.50  +0.12%    +1.97%      409.43   73
 CBOT玉米   361.25     0.00  +0.00%    +0.42%      354.64   67
 CBOT大豆  1012.75     0.25  +0.02%    -0.25%     1031.54   46
 CBOT稻米     9.75    $0.00  +0.00%    +1.46%       $9.81   63
 WTI原油     53.72   -$0.04  -0.07%    +0.86%      $51.48   64
 汇率                                                         
 欧元/美    $1.058  -$0.002  -0.19%    +0.93%                 
 元                                                        
 美元/澳    0.7330   -0.001  -0.08%    +0.65%                 
 元                                                        
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 杜明霞/孙国玉；审校 张若琪/徐文焰)
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