日本股市：日经指数盘中下跌，因特朗普征税威胁打压丰田且迅销挫跌

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
迅销(Fast Retailing) 大跌5.6%，对大盘构成的拖累达91点，此前该公司称，旗下优衣库日本店铺12月同店销售较上年同期下滑5%。
丰田汽车 一度跌逾3%。
其他日本汽车股亦跌，本田汽车 和日产汽车 均下跌逾2%。
分析师说，投资人聚焦今天稍晚将出炉的美国就业数据；日本即将迎来长周末，因此在此之前整体交易可能迟滞。
日本市场周一将因国定假日休市。
“短期内投资人将观察美元-日圆的波动。”瑞穗正券策略师Nobuhiko Kuramochi称。
东证股价指数 跌0.4%至1,549.92点，JPX-日经400指数 亦跌0.4%，报13,899.25点。(完)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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