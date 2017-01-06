日本股市：日经指数盘中下跌，因特朗普征税威胁打压丰田且迅销挫跌

迅销(Fast Retailing) 大跌5.6%，对大盘构成的拖累达91点，此前该公司称，旗下优衣库日本店铺12月同店销售较上年同期下滑5%。

丰田汽车 一度跌逾3%。

其他日本汽车股亦跌，本田汽车 和日产汽车 均下跌逾2%。

分析师说，投资人聚焦今天稍晚将出炉的美国就业数据；日本即将迎来长周末，因此在此之前整体交易可能迟滞。

日本市场周一将因国定假日休市。

“短期内投资人将观察美元-日圆的波动。”瑞穗正券策略师Nobuhiko Kuramochi称。