澳新汇市：澳元与新西兰元接近三周高位，周线涨幅料将可观

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
澳洲贸易数据让澳元获得进一步提振。澳洲在去年11月实现近三年来的首次贸易顺差，因大宗商品价格飙升推动出口收入超过所有预估值。
11月出口跃增8.4%，增幅高达23亿澳元，整体出口额首次超过300亿澳元大关。煤炭、铁矿石和农产品出口均实现双位数增幅。
凯投宏观(Capital Economics)首席澳洲与新西兰分析师Paul Dales表示，贸易实现顺差将可能意味着，澳洲经济将得以避免衰退。
投资者目前聚焦于周五稍晚的美国非农就业报告。分析师预计美国12月非农就业岗位增加17.8万个。
新西兰元兑美元 触及三周高点0.7040，最新报0.7014。该货币对本周上涨1.1%，下一道重要水准是12月跌势的61.8%回档位0.7050。(完)
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(编译/审校 张涛/王兴亚/徐文焰)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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