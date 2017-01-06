台湾货币市场：短率仍大致持稳，国库券标售结果显示资金过剩

* 国库券标售结果显示资金过剩

* 拆款需求冷清，等候午后央行冲销

* 短票保持议价弹性，取得跨年资金优先

记者 董永年

路透台北1月6日 - 台湾银行间短率周五仍大致持稳。资金调度人员指出，提存期初资金宽裕，且离农历春节尚有一段时日，因此需求冷清依旧，只能靠午后央行冲销将过剩资金回收。

交易员表示，银行端资金到底过剩到什么程度，可以从今日中午273天期国库券标售结果一窥究竟。不但决标利率低于市场预估，投标倍数(同天期相比)也是2014年7月以来的最高，显示银行年初布局心态相当积极。

〞因为是今年内到期，大家不会想太多，就标吧。〞一位外商银行资调人士说。

台湾央行周五代财政部标售的273天期国库券，决标贴现率为0.483%，低于市场预估，250亿台币额度全数标出。

另一大型银行资调人士称，今天根本没有什么拆入需求，几乎都接不到电话；下午等代收的队伍则是相对热络，央行也几乎照单全收。

原本要等到月中才开门的大型龙头银行，今日提前出现提供拆款及买票。这似乎显示，国库巨额借款的影响已经告一段落。

针对下周短率走势，资调人士认为，农历年关紧缩效应还不至于发生，预料下周气氛应该差不多，利率则将维持现行水准。

因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据央行统计，1月4日的通货发行数为1兆(万亿)9,831亿余台币，较上日约增加156.6亿。

本地时间14:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.000 31.962 台湾加权股价指数<.TWII 9,372.22 9,358.14 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.172% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.173-0.180% 0.171-0.250%

--一周拆款利率区间 0.173-0.420% 0.175-0.430%

--两周拆款利率区间 0.180-0.400% 0.180-0.400%

**短票保持议价弹性**

短票方面，票券商交易员指出，今日发票量例行增多，但去化也相对容易。为了取得跨农历春节的资金，利率保持议价弹性，只要不过份开高，基本上都可以成交。

〞跨农历年自保票在0.45%以内都可以，我主要是为了分散来源。〞一位票券商交易主管说。

他表示，下周将是农历年关短率变化的关键，若是出现波动，则农历年关可能就不太好过；反之，则可望舒服地过。

今日农历年前自保短票利率承作利率往区间低位靠拢，主要在0.38-0.40%；跨农历年自保短票利率承作区间主要成交在0.42-0.44%。

据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.428%，区间在0.28-0.45%，成交金额35.69亿台币；前日加权平均利率为0.431%，区间在0.37-0.49%，成交金额42.25亿台币。

上日60天自保短票成交加权平均利率在0.438%，区间在0.29-0.50%，成交金额109.01亿台币；前日加权平均利率为0.425%，区间在0.29-0.50%，成交金额52.83亿台币。

台湾央行周五到期定存单金额1,757亿台币，发行金额待央行稍晚公布。

下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)5,784.5亿台币；落点包括:周一5,133亿、周二2,487.5亿、周三3,615亿、周四3,079亿、周五1,470亿。

拆款中心资料 显示，修正后周四银行超额准备为309亿台币，累计超额准备为838亿台币、加计前期1%的超额准备为2,491亿台币。

**RP农历年前后报价拉开**

债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，今日客户端普遍多钱，找券相当积极。为能早日取得跨农历春节资金，也采差别利率法，将农历年前及年后的利率报价拉开。

〞我没券，市场都多钱，只好调利率来过滤客户。〞一位大型票券商交易员表示。

另一位大型票券商交易员则称，这两天在思考下周一要不要调降利率，因为卡个农历年关，所以任何调整都要审慎。

今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率在0.30-0.33%，银行利率在0.33-0.34%；公司债附买回利率持平在0.40-0.42%；跨农历年后的公债成交同上日在0.33-0.36%，公司债则落在0.43-0.44%，年后落点成交较少。