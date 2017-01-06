台湾货币市场：短率仍大致持稳，国库券标售结果显示资金过剩

离岸人民币：4月人民币在国际支付中占比降至1.6%，排名下滑至第七--SWIFT
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
* 国库券标售结果显示资金过剩
* 拆款需求冷清，等候午后央行冲销
* 短票保持议价弹性，取得跨年资金优先
记者 董永年
路透台北1月6日 - 台湾银行间短率周五仍大致持稳。资金调度人员指出，提存期初资金宽裕，且离农历春节尚有一段时日，因此需求冷清依旧，只能靠午后央行冲销将过剩资金回收。
交易员表示，银行端资金到底过剩到什么程度，可以从今日中午273天期国库券标售结果一窥究竟。不但决标利率低于市场预估，投标倍数(同天期相比)也是2014年7月以来的最高，显示银行年初布局心态相当积极。
〞因为是今年内到期，大家不会想太多，就标吧。〞一位外商银行资调人士说。
台湾央行周五代财政部标售的273天期国库券，决标贴现率为0.483%，低于市场预估，250亿台币额度全数标出。
另一大型银行资调人士称，今天根本没有什么拆入需求，几乎都接不到电话；下午等代收的队伍则是相对热络，央行也几乎照单全收。
原本要等到月中才开门的大型龙头银行，今日提前出现提供拆款及买票。这似乎显示，国库巨额借款的影响已经告一段落。
针对下周短率走势，资调人士认为，农历年关紧缩效应还不至于发生，预料下周气氛应该差不多，利率则将维持现行水准。
因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据央行统计，1月4日的通货发行数为1兆(万亿)9,831亿余台币，较上日约增加156.6亿。
本地时间14:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.000 31.962 台湾加权股价指数<.TWII 9,372.22 9,358.14 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.174% 0.172% 利率
--隔夜拆款利率区间 0.173-0.180% 0.171-0.250%
--一周拆款利率区间 0.173-0.420% 0.175-0.430%
--两周拆款利率区间 0.180-0.400% 0.180-0.400%
**短票保持议价弹性**
短票方面，票券商交易员指出，今日发票量例行增多，但去化也相对容易。为了取得跨农历春节的资金，利率保持议价弹性，只要不过份开高，基本上都可以成交。
〞跨农历年自保票在0.45%以内都可以，我主要是为了分散来源。〞一位票券商交易主管说。
他表示，下周将是农历年关短率变化的关键，若是出现波动，则农历年关可能就不太好过；反之，则可望舒服地过。
今日农历年前自保短票利率承作利率往区间低位靠拢，主要在0.38-0.40%；跨农历年自保短票利率承作区间主要成交在0.42-0.44%。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.428%，区间在0.28-0.45%，成交金额35.69亿台币；前日加权平均利率为0.431%，区间在0.37-0.49%，成交金额42.25亿台币。
上日60天自保短票成交加权平均利率在0.438%，区间在0.29-0.50%，成交金额109.01亿台币；前日加权平均利率为0.425%，区间在0.29-0.50%，成交金额52.83亿台币。
台湾央行周五到期定存单金额1,757亿台币，发行金额待央行稍晚公布。
下周到期央行定存单金额共1兆(万亿)5,784.5亿台币；落点包括:周一5,133亿、周二2,487.5亿、周三3,615亿、周四3,079亿、周五1,470亿。
拆款中心资料 显示，修正后周四银行超额准备为309亿台币，累计超额准备为838亿台币、加计前期1%的超额准备为2,491亿台币。
**RP农历年前后报价拉开**
债券附买回(RP)市场方面，券商交易员表示，今日客户端普遍多钱，找券相当积极。为能早日取得跨农历春节资金，也采差别利率法，将农历年前及年后的利率报价拉开。
〞我没券，市场都多钱，只好调利率来过滤客户。〞一位大型票券商交易员表示。
另一位大型票券商交易员则称，这两天在思考下周一要不要调降利率，因为卡个农历年关，所以任何调整都要审慎。
今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率在0.30-0.33%，银行利率在0.33-0.34%；公司债附买回利率持平在0.40-0.42%；跨农历年后的公债成交同上日在0.33-0.36%，公司债则落在0.43-0.44%，年后落点成交较少。
票券商方面，今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率参考区间在0.23-0.28%；而跨农历年后公债参考利率在0.30-0.36%；公司债利率主要成交在0.34-0.42%，同上日。(完) (审校 张喜良)
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。
路透5月25日 - 亚洲货币周四走坚，此前美联储公布的会议记录显示，决策者倾向于缓步升息；中国人民币在官方推动的美元卖盘拉动下触及两个月高点。上日评级机构穆迪下调中国主权债信评级。 人民币 上涨约0.2%，触及3月底以来高点。五名交易员称，多家中国国有银行于在岸市场卖出美元，这被视为当局出手展现实力。 上日人民币小幅走软，此前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望 从负面调整为稳定，称随着中国增长放缓以及借款增多，财政实力将下降。 其他亚币则受到美联储会议记录的支撑。会议记录显示，决策者们同意暂不升息，直到证实美国经济放缓是暂时现象，不过多数美联储官员认为将很快升息。 会议纪录还显示，决策官员支持逐步缩减美联储的庞大资产负债表规模。 “新兴亚币随美元隔夜的趋软而大致走高，这预示了美元在亚洲盘的压力沉重基调。”华侨银行汇市分析师Emmanuel Ng在报告称。 Ng表示，包括韩元、台币