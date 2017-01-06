企业并购：IT研究公司Gartner将收购CEB，交易价值26亿美元

美国热股：波音获得国防部10.9亿美元国防订单，股价盘初微升
路透5月23日 - 美国国防部称，波音公司获得价值10.9亿美元的国防订单。 波音股价周二美股盘初微升0.1%，报183.88美元。(完) (编译 李春喜 审校 刘静)
路透1月5日 - 信息技术研究和咨询公司Gartner Inc 周四表示，将收购企业研究和分析服务提供商CEB Inc ，以扩大其企业服务业务；这笔现金加股票的收购交易价值26亿美元。
该交易的达成，将通过加入CEB的服务来扩大Gartner的研究业务范围。
Gartner的报价为，每股CEB股票将支付54美元现金加上0.2284股自身股票。报价较CEB周三收盘价溢价约25%。
CEB股价周四收盘大涨21%至74.85美元，Gartner则收低11%至90.56美元。
Gartner股东将持有合并后公司大约91%的股权。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)
路透5月23日 - 美国国防部称，波音公司获得价值10.9亿美元的国防订单。 波音股价周二美股盘初微升0.1%，报183.88美元。(完) (编译 李春喜 审校 刘静)
路透米兰5月18日 - 欧洲股市周四收盘下跌，但摆脱了盘中低位，因美国政治动荡带来的不安情绪有所减弱；但在巴西有业务的企业股票受挫，因巴西总统卷入一宗丑闻。
路透上海5月18日 - 中国知名网贷平台--点融网周四宣布，将在香港设立一个全球资产投资平台，帮助亚洲投资者投资包括美国消费信贷在内的全球资产，预计二季度末正式上线。