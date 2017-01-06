企业并购：IT研究公司Gartner将收购CEB，交易价值26亿美元

路透1月5日 - 信息技术研究和咨询公司Gartner Inc 周四表示，将收购企业研究和分析服务提供商CEB Inc ，以扩大其企业服务业务；这笔现金加股票的收购交易价值26亿美元。

该交易的达成，将通过加入CEB的服务来扩大Gartner的研究业务范围。

Gartner的报价为，每股CEB股票将支付54美元现金加上0.2284股自身股票。报价较CEB周三收盘价溢价约25%。

CEB股价周四收盘大涨21%至74.85美元，Gartner则收低11%至90.56美元。

Gartner股东将持有合并后公司大约91%的股权。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)