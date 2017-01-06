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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 10:44 BJT

韩国金融市场：韩股盘中走高三星电子领涨，而韩元下滑

现代汽车 下跌近2%，分析师认为这反映了特朗普威胁要对丰田征税的影响。

主板市场上，上涨和下跌个股分别为410档和352档。

韩元/美元 在大涨后回贬，下跌0.2%报1,188.9，上日收盘报1,186.3。

三年期韩债期货3月合约 持稳，报109.72。

0206GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,188.9 1,186.3

日圆/韩元 10.2536/97 10.2348

韩国公债期货 * 109.72 109.72

韩国综合股价指数 2,048.54 2,041.95

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 刘秀红/侯雪苹/张若琪 审校 李爽/王丽鑫/白云)
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