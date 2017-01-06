香港热股：有线宽频早盘大涨近两成至三个月高位，受可能卖盘消息带动

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透香港1月6日 - 香港收费电视营运商--有线宽频 周五早盘股价最多曾大涨近两成，创三个月高位，受公司可能卖盘消息带动。
有线宽频早盘最多升19.7%至0.91港元，为去年10月6日以来最高。香港时间10:26，该股升幅收敛至11.84%，报0.85港元；大盘恒生指数 升0.57%。
有线宽频公告称，大股东九龙仓 已向董事会确认，对有线宽频之策略评估，就其未来业务方向考虑各种方案，包括出售的可能，现正进入最后阶段，九仓并已积极与多个独立第三方进行讨论，惟尚未就可能交易与任何一方订立任何正式或具法律约束力之协议。
九仓持有有线宽频约73.8%已发行股本。
大型综合企业九仓去年表示，正进行通讯、媒体及娱乐业务的相关策略评估，并在10月宣布以95亿港元出售当中的本地电讯业务予私募基金TPG以及MBK合组的财团。 （完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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