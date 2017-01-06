香港热股：有线宽频早盘大涨近两成至三个月高位，受可能卖盘消息带动

路透香港1月6日 - 香港收费电视营运商--有线宽频 周五早盘股价最多曾大涨近两成，创三个月高位，受公司可能卖盘消息带动。

有线宽频早盘最多升19.7%至0.91港元，为去年10月6日以来最高。香港时间10:26，该股升幅收敛至11.84%，报0.85港元；大盘恒生指数 升0.57%。

有线宽频公告称，大股东九龙仓 已向董事会确认，对有线宽频之策略评估，就其未来业务方向考虑各种方案，包括出售的可能，现正进入最后阶段，九仓并已积极与多个独立第三方进行讨论，惟尚未就可能交易与任何一方订立任何正式或具法律约束力之协议。

九仓持有有线宽频约73.8%已发行股本。