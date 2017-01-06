路透基点：台湾耀华电子启动40亿台币五年期联贷案--TRLPC

路透香港1月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，台湾耀华电子股份有限公司启动40亿台币(1.25亿美元)五年期联贷。

台湾银行是本案的唯一牵头行兼簿记行，贷款包括A部分25亿台币定期贷款、B部分9亿台币定期贷款、以及C部分6亿台币循环贷款。

贷款利率基于借款方的税前净利润率、较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码85-110个基点。

银行受邀以下面层次参贷：承诺贷款7亿台币或以上者，获得牵头行头衔和27个基点的前端费；承贷5亿-6.99亿台币，取得协办行头衔，前端费17个基点；承贷2亿-4.99亿台币者，为参贷行，前端费7个基点。

银行回复截止日期是2月17日，在2月3日前答复者将获3个基点的提前参贷费。

借款方以工厂和设备作为抵押，其董事长为担保人。

所筹资金用于为2014年6月签署的33亿台币五年期贷款进行再融资，剩余资金将用于资本支出和运营资金。(完)