《汇市简讯》美元指数亚洲盘有温和买盘，但技术面偏空

0259GMT * 美元指数在亚洲盘小涨0.1%，但较101.30的低位上涨0.3%，因美元 有低接买盘 * 市场淡静，E-迷你标普500指数期货和美国原油期货持平；日经指 数下跌0.35%，亚股除日本外指数上涨0.25% * 五、10日和20日移动均线触顶，后市偏空 * 纽约盘101.30低位，之后是12/1月升势的61.8%回档位101.10，为 初步支撑位 * 亚洲盘高位101.73，之后是伦敦盘高位102.52为首道阻力位 * 图表：reut.rs/2hYqORr (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 张涛)