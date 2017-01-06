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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 11:13 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲盘有温和买盘，但技术面偏空

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    * 美元指数在亚洲盘小涨0.1%，但较101.30的低位上涨0.3%，因美元
有低接买盘
    * 市场淡静，E-迷你标普500指数期货和美国原油期货持平；日经指
数下跌0.35%，亚股除日本外指数上涨0.25%
    * 五、10日和20日移动均线触顶，后市偏空
    * 纽约盘101.30低位，之后是12/1月升势的61.8%回档位101.10，为
初步支撑位
    * 亚洲盘高位101.73，之后是伦敦盘高位102.52为首道阻力位    
    * 图表：reut.rs/2hYqORr
    (完)
      
      
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    全部现汇报价             

 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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