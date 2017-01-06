版本:
中国
亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 11:11 BJT

澳洲经济指标总览--1月6日

经济指标                   时段      最新值      前月(季)值    下次公布时间
 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算)                                   2月2日
 商品及服务收支(亿澳元)                    11月       顺差12.43   逆差11.19         
     出口(较前月)                                           +8%        1.0%         
     进口(较前月)                                          持平       +2.0%         
                                                                                    
 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)                                             1月10日
       (较前月)                            10月           +0.5%       +0.6%         
                                                                                    
 就业市场(经季节调整)                                                            1月19日
 就业人口(较前月变动,万人)                 11月           +3.91       +1.52         
 全职就业人口(较前月变动,万人)                            +3.93       +4.57         
                                                                             
 失业率                                                    5.7%        5.6%         
 就业参与率                                               64.6%       64.4%         
                                                                                    
 消费者物价指数(CPI)                                                             1月25日
 总体CPI(较前季)                          第三季          +0.7%       +0.4%         
     (较上年同期)                                         +1.3%       +1.0%         
 澳洲央行截尾均值(较前季)                                 +0.4%       +0.5%         
     (较上年同期)                                         +1.7%       +1.7%         
 澳洲央行加权中值(较前季)                                 +0.3%       +0.4%         
     (较上年同期)                                         +1.3%       +1.3%         
                                                                                    
 国际贸易价格指数                                                                1月27日
 进口物价(较前季)                         第三季          -1.0%       -1.0%         
 出口物价(较前季)                                         +3.5%       +1.4%         
                                                                                    
 国际收支(经季节调整,单位为亿澳元)                                               2月28日
 经常帐收支                               第三季        赤字114     赤字159         
 商品与服务贸易收支                                   逆差46.82   逆差79.96         
                                                                                    
 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP)                                            3月1日
     (较前季)                             第三季          -0.5%       +0.6%  
     (较上年同期)                                         +1.8%       +3.3%  
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐