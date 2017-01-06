全球矿业：12月澳洲黑德兰港对华铁矿石出口创3,740万吨纪录新高

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透悉尼1月6日 - 澳洲黑德兰港12月对中国的铁矿石出口触及3,740万吨的纪录新高，因使用该港口进行出口的矿企必和必拓 和Fortescue Metals Group 等提高产量。
根据皮尔巴拉港务管理局(pilbara ports authority)的数据，12月通过黑德兰港口出口的铁矿石总量也增至创纪录的4,390万吨。
黑德兰港是全球最大的铁矿石出口港口。数据显示，12月通过该港出口至中国的铁矿石较前月增长11%，出口总量较前月增长7%。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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