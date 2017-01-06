全球矿业：12月澳洲黑德兰港对华铁矿石出口创3,740万吨纪录新高

路透悉尼1月6日 - 澳洲黑德兰港12月对中国的铁矿石出口触及3,740万吨的纪录新高，因使用该港口进行出口的矿企必和必拓 和Fortescue Metals Group 等提高产量。

根据皮尔巴拉港务管理局(pilbara ports authority)的数据，12月通过黑德兰港口出口的铁矿石总量也增至创纪录的4,390万吨。

黑德兰港是全球最大的铁矿石出口港口。数据显示，12月通过该港出口至中国的铁矿石较前月增长11%，出口总量较前月增长7%。(完)