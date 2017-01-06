基金产业：美国债券基金1月4日止当周吸引12亿美元挹注，为四周来首见

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透纽约1月5日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国注册应税债券基金四周来首度呈现净流入，显见投资人或许较美联储更不担忧特朗普上台后的通胀情势。
理柏表示，截至1月4日止当周，该基金吸引12亿美元进驻；即使美联储周三发布的12月会议记录显示，几乎所有联储决策者都认为，特朗普政府的财政刺激政策可能促进经济加速成长，很多与会委员预计联储将会以更快的步伐升息。
尽管有些资金流出，但投资者对债券基金及交易所上市基金(ETF)的需求展现韧性。理柏指出，应税债券基金继11月失血108亿美元后，12月仅流出57亿美元。
投资级企业债券基金当周流入22亿美元，而市政债券基金则流出9.12亿美元，为连续第八周呈现资金外流。
投资人连七周撤离新兴市场债券基金后，最近一周则挹注6,500万美元资金进驻。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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