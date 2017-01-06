基金产业：美国债券基金1月4日止当周吸引12亿美元挹注，为四周来首见

路透纽约1月5日 - 路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布的数据显示，美国注册应税债券基金四周来首度呈现净流入，显见投资人或许较美联储更不担忧特朗普上台后的通胀情势。

理柏表示，截至1月4日止当周，该基金吸引12亿美元进驻；即使美联储周三发布的12月会议记录显示，几乎所有联储决策者都认为，特朗普政府的财政刺激政策可能促进经济加速成长，很多与会委员预计联储将会以更快的步伐升息。

尽管有些资金流出，但投资者对债券基金及交易所上市基金(ETF)的需求展现韧性。理柏指出，应税债券基金继11月失血108亿美元后，12月仅流出57亿美元。

投资级企业债券基金当周流入22亿美元，而市政债券基金则流出9.12亿美元，为连续第八周呈现资金外流。