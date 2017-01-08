主要国家经济指标预测--1月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月9日(一) 0030 澳洲建筑许可 11月 +5.0% -12.6% 民间住宅建筑许可 -- -3.4% 0700 德国工业生产(较前月) 11月 +0.6% +0.3% 0700 德国经季节调整出口(较前月) 11月 +0.5% +0.5% 进口(较前月) +0.2% +1.3% 贸易收支(亿欧元) 顺差212 顺差205 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 11月 -- -0.5% 0830 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 +0.2% +0.2% (较上年同期) 截至12月的三个月 +5.8% +6.0% 0900 意大利失业率 11月 -- 11.6% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 12.5 10.0 1000 欧元区失业率 11月 9.8% 9.8% 1500 美国就业趋势指数 12月 -- 130.0 2000 美国消费者信贷(亿美元) 11月 增加184.3 增加160.2 2145 新西兰建筑许可 11月 -- +2.6% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 1月6日(五) 0000 日本加班工资 11月 -1.3% -- 0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差5 进口 持平 -- 出口 +8% -- 0700 德国工业订单(较前月) 11月 -2.5% -2.3% 0700 德国实质零售销售(较前月) 11月 -1.8% -0.6% (较上年同期) +3.2% -- 0745 法国经常帐收支(亿欧元) 11月 赤字23 -- 0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元) 11月 逆差43.77 逆差49 进口(亿欧元) 431.88 -- 出口(亿欧元) 388.11 -- 1000 欧元区零售销售(较前月) 11月 -0.4% -0.4% (较上年同期) +2.3% -- 1000 欧元区企业景气指数 12月 0.79 0.44 经济景气指数 107.8 106.8 工业景气指数 正0.1 负0.6 服务业景气指数 12.9 12.2 消费者信心指数终值 负5.1 负5.1 消费者通胀预期指数 8.8 -- 生产者通胀预期指数 4.9 -- 1330 美国非农就业岗位(万人) 12月 增加15.6 增加17.8 民间就业岗位(万人) 增加14.4 增加17.0 制造业就业岗位(万人) 增加1.7 持平 政府部门就业岗位(万人) 增加1.2 增加0.7 失业率 4.7% 4.7% 平均时薪(较前月) +0.4% +0.3% 每周平均工时 34.3 34.4 劳动力就业参与率 62.7% -- 1330 美国国际贸易收支(亿美元) 11月 逆差452 逆差425 1330 加拿大就业岗位变动(万个) 12月 增加5.37 持平 失业率 6.9% 6.9% 就业参与率 65.8% -- 1330 加拿大贸易收支(亿加元) 11月 顺差5.3 逆差16.0 出口(亿加元) 456.1 -- 进口(亿加元) 450.9 -- 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 49.4 -- 经季节调整PMI 60.8 -- 1500 美国工厂订单(较前月) 11月 -2.4% -2.2% 扣除运输的工厂订单(较前月) +0.1% -- 耐久财(耐用品)订单(较前月) 11月修正值 -4.5% -- 扣除运输的耐久财订单(较前月) +0.6% -- 扣除国防的耐久财订单(较前月) -6.5% -- 扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) +0.9% -- 1月7日(六) -- 中国外汇储备(万亿美元) 12月末 3.011 3.001 1月8日(日) 2230 澳洲AIG建筑业指数 12月 47.0 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张若琪/于春红 审校 杜明霞)