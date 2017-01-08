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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--1月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值

    1月9日(一)
    0030 澳洲建筑许可                                11月        +5.0%    -12.6%
             民间住宅建筑许可                                      --      -3.4%
    0700 德国工业生产(较前月)                        11月        +0.6%     +0.3%
    0700 德国经季节调整出口(较前月)                  11月        +0.5%     +0.5%
                       进口(较前月)                              +0.2%     +1.3%
                       贸易收支(亿欧元)                        顺差212   顺差205
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                    11月          --      -0.5% 
    0830 英国Halifax房价指数(较前月)                 12月        +0.2%     +0.2%
                        (较上年同期)     截至12月的三个月        +5.8%     +6.0%
    0900 意大利失业率                                11月          --      11.6%
    0930 欧元区Sentix投资者信心指数                   1月         12.5      10.0
    1000 欧元区失业率                                11月         9.8%      9.8%
    1500 美国就业趋势指数                            12月          --      130.0
    2000 美国消费者信贷(亿美元)                      11月    增加184.3 增加160.2
    2145 新西兰建筑许可                              11月          --      +2.6%

    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 

    GMT时间   经济指标/活动                      公布时段        现值      预估值
    
    1月6日(五)
    0000 日本加班工资                                 11月       -1.3%        --   
    0030 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                11月   顺差12.43      逆差5
                      进口                                        持平        -- 
                      出口                                         +8%        --
    0700 德国工业订单(较前月)                         11月       -2.5%      -2.3% 
    0700 德国实质零售销售(较前月)                     11月       -1.8%      -0.6% 
                         (较上年同期)                            +3.2%        -- 
    0745 法国经常帐收支(亿欧元)                       11月      赤字23        --  
    0745 法国经季节调整贸易收支(亿欧元)               11月   逆差43.77     逆差49 
              进口(亿欧元)                                      431.88        -- 
              出口(亿欧元)                                      388.11        -- 
    1000 欧元区零售销售(较前月)                       11月       -0.4%      -0.4% 
                       (较上年同期)                              +2.3%        -- 
    1000 欧元区企业景气指数                           12月        0.79       0.44 
               经济景气指数                                      107.8      106.8 
               工业景气指数                                      正0.1      负0.6 
               服务业景气指数                                   　12.9       12.2
               消费者信心指数终值                                负5.1      负5.1
               消费者通胀预期指数                                  8.8        -- 
               生产者通胀预期指数                                  4.9        -- 
    1330 美国非农就业岗位(万人)                       12月    增加15.6   增加17.8 
             民间就业岗位(万人)                               增加14.4   增加17.0 
             制造业就业岗位(万人)                          　  增加1.7       持平 
             政府部门就业岗位(万人)                            增加1.2    增加0.7 
             失业率                                               4.7%       4.7% 
             平均时薪(较前月)                                    +0.4%      +0.3% 
             每周平均工时                                         34.3       34.4 
             劳动力就业参与率                                    62.7%        --  
    1330 美国国际贸易收支(亿美元)                     11月     逆差452    逆差425 
    1330 加拿大就业岗位变动(万个)                     12月    增加5.37       持平 
               失业率                                             6.9%       6.9% 
               就业参与率                                        65.8%        --  
    1330 加拿大贸易收支(亿加元)                       11月     顺差5.3   逆差16.0 
               出口(亿加元)                                      456.1        -- 
               进口(亿加元)                                      450.9        --  
    1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                12月        49.4        -- 
                   经季节调整PMI                                  60.8        --
    1500 美国工厂订单(较前月)                         11月       -2.4%      -2.2% 
             扣除运输的工厂订单(较前月)                          +0.1%        -- 
             耐久财(耐用品)订单(较前月)           11月修正值     -4.5%        -- 
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                        +0.6%        -- 
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                        -6.5%        -- 
             扣除飞机的非国防资本财订单(较前月)                  +0.9%        --

    1月7日(六)
     --  中国外汇储备(万亿美元)                      12月末      3.011      3.001 
            
    1月8日(日)
    2230 澳洲AIG建筑业指数                            12月        47.0        -- 
   (完)  
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张若琪/于春红 审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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