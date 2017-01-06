《路透晚报》--1月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《分析》中国央行管不了金融机构资产扩张行为，就管不好货币政策

2016年末的中国债灾，以国海证券迅速与19家机构达成协议、国有大行重启与非银金融机构回购交易为标志，暂时平息了类似美式金融危机时的恐慌。但萦绕在中国金融市场的一个问题却愈发沉重：钱荒、股灾、P2P伪金融灾及债灾，为何一轮又一轮地一再上演？

表面看，流动性紧缩是引发债市暴跌的引子，矛头纷纷指向央行货币政策失当。但究其背后原因，央行无力监管包括银行和非银金融机构快速膨胀的资产扩张能力，才是上述“各种灾”产生的深层次原因。

--《鸡年展望》风险释放年货币政策难松易紧，汇率掣肘趋淡助力挤泡沫

中国宏观数据去年末短期向好征兆尚难驱散经济增长不振阴影，众多不确定性可能引发系统性风险的利剑依旧高悬于顶，鸡年中国货币政策将仍面临一段如履薄冰的艰难路程，尤其是前半年，腾挪空间将非常有限，而这或是“稳健中性”货币政策的应有之义。

--《分析》中国外汇储备逼近3万亿美元关口，支撑人民币的选项空间收窄

随着中国外汇储备眼看要跌破关键的3万亿(兆)美元关口，投资者最大的担忧并不是北京是否能够继续维护人民币汇率，而在于是否会引发更多资本外流和货币贬值的恶性循环。

--《中国数据观测》四季度GDP增幅预计仍为6.7%，12月PPI涨幅跳升至4.5%

路透综合30余家机构预测中值结果显示，中国经济四季度保持平稳走势，预计四季度GDP增幅仍为6.7%；考虑到过去两个月其他工业原材料及机械等工业品价格总体呈上涨局面，预计12月PPI涨幅大幅跳升至4.5%，连续四个月回升，而工业、投资以及消费则保持平稳态势。

--《中国数据观测》去年12月外贸仍疲弱出口预计降3.6%，进口增2.4%

路透综合约30家机构预测中值结果显示，中国2016年12月外贸仍疲弱，其中出口料转为同比下降3.6%，比上年同期降幅扩大，进口增幅亦收窄至2.4%；贸易顺差465亿美元，外汇储备则将续降至3万亿美元。

--《中国数据观测》地产调控影响显现12月新增贷款料放缓，M2增速趋稳

路透综合30家机构的预测中值显示，受地产调控政策、央行或对信贷进行窗口指导等因素影响，中国12月新增人民币贷款料降至7,000亿元左右；M2同比增速则趋稳持平于11.4%。

--中国财政：将着力完善税收制度，研究新的企业减税降费措施--财政部

中国财政部近日表示，将在落实好现有的减税降费政策的同时，着力完善税收制度，研究新的减税降费措施，进一步减轻企业负担。

--中国经济：金融等敏感领域的扩大开放将在自贸区先试点--商务部

中国商务部副部长王受文表示，2016年中国引资规模增速基本保持平稳，预计去年全年实际使用外资规模与2015年基本持平；对于金融等敏感领域对外资的进一步开放将在自贸区先试点，进行风险测试，如果风险可控就在全国进一步推广。

--中国能源：“十三五”能源消费年均增速2.5%左右，清洁能源为增量主体--能源局

中国国家能源局表示，“十三五”（2016-2020年）能源消费总量年均增长2.5%左右，比“十二五”低1.1个百分点，符合新常态下能源消费变化新趋势；清洁低碳能源将是“十三五”期间能源供应增量的主体。

--禽流感疫情：香港出现今冬第二宗人感染H7N9禽流感病毒死亡病例

香港医院管理局称，一名62岁的男子周五因感染禽流感在香港死亡，为今年入冬以来香港第二宗人感染禽流感病毒死亡病例。

【金融】

--中国金融：加强民营银行关联交易及股权管理，推动股东为银行增信--银监会

中国民营银行组建已由试点转为常态化设立。为促进其合规经营，中国银监会发布意见称，民营银行应加强关联交易管理，鼓励其在章程或协议中载明，主要股东但不限于主要股东及其关联方不从本行获得关联授信。

--中国金融：组建债委会推动僵尸企业出清及担保链风险化解--浙江银监局局长

中国经济增长承压叠加“三去一降一补”政策持续推进，僵尸企业出清成为中国银行业面临的难题。浙江省银监局局长熊涛表示，其辖内银行通过成立债权人委员会，一户一策制定融资计划，实现僵尸企业有序退出。

--中国金融：首家独立法人直销银行百信银行获批筹建

中国股份制商业银行--中信银行公告称，与百度合资筹建的百信银行获银监会批复筹建，银行类别为有限牌照商业银行，以独立法人形式开展直销银行业务。

--中国基金：外资私募管理人境内开展业务，应独立决策和境内下单--协会

中国基金业协会近日下发通知称，申请在境内开展私募证券投资基金管理业务的外资机构，其境内子公司应当独立进行投资决策，不得通过境外机构或者系统下达交易指令，境内应当安装系统终端。

--台湾金融：去年前11月整体银行税前盈余年减4.6%，因呆帐增提--金管会

台湾金管会公布，2016年前11月整体银行税前盈余为2,835.9亿台币，较上年同期减少4.6%，主要因为银行呆帐提列较上年同期增提245亿至426亿台币。

--《台湾金融市场一周展望》元月行情拉抬股债齐开红盘，紧随美国市场亦步亦趋

受美国股债气氛偏多加持，元月行情拉抬台湾股债市同步开出红盘，台币也因外资大举汇入而放量强升。展望下周，股债仍将紧随美国市场脚步，暂先关注稍晚美国非农就业报告牵动市场表现。

【固定收益】

--《分析》新年伊始中国央行顺势大举净回笼，中性操作配合汇率维稳

新年伊始资金面整体宽松，中国央行本周在公开市场亦顺势“收水”，仅维持地量逆回购操作，致单周净回笼规模创半年新高；而为应对春节假期，逆回购期限组合上则灵活调整，停做14天品种后又重启28天逆回购。

业内人士称，央行净回笼表明其不愿资金面过度宽松，与今年中性的政策定调一致，而重启跨节的28天逆回购投放又显露维稳之意。此外，此前贬值预期罩顶的人民币兑美元汇率年初大幅反弹已打乱空头节奏，预计货币政策仍将配合央行对汇市的预期引导。

--中国货币市场：公开市场大额回笼无碍宽松，28天逆回购呵护跨节流动性

中国银行间市场资金面依旧宽松无虞，但跨春节供给仍偏少。交易员表示，尽管央行公开市场近六个月来最大规模净回笼，但丝毫无碍宽松局面，14天期限及以内期限品种供给充沛；同时央行恢复28天逆回购操作，彰显呵护跨节流动性意图，以稳定市场预期。

--中国债市动态：美债向好略提振情绪，然大方向不明朗难脱震荡格局

此前备受打压的美债走势转好，略提振中国债市情绪，早盘国债期货走升，现券收益率也稍有下行。不过交易员称，影响境内市场的主要因素依旧是经济基本面等，目前大方向仍不明朗，预计短期内难脱震荡格局。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权中标收益率2.5685%--业内人士

业内人士透露，中国财政部上午招标发行的三个月期贴现国债，加权中标收益率2.5685%，边际中标收益率2.6323%，投标倍数2.44倍。

--中国票据市场：开年需求转暖转贴利率大幅下行，资金面宽松助推

中国票据市场转贴利率较去年底大幅下行，因跨年之后商业银行收票需求明显升温，市场交易恢复活跃，且短期资金价格跌幅明显，带动票据利率跟随下跌。

--中国货币市场：139家银行公布2017年同业存单发行计划，规模76,715亿

中国杭州联合银行、长春农商行等多家银行公布2017年同业存单发行计划，至此，已有139家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模76,715亿元人民币。

【外汇】

--《人民币综述》新人民币汇率指数明显BIS化，离岸CNH劲升击退一致性预期

中国外汇交易中心(CFETS)在2016年末将人民币汇率指数(CFETS指数)币种和权重做了修改，此举料有助于降低美元波动带来的直接影响，有利于提升人民币兑美元中间价弹性，但不应过分高估指数调整的影响，本周离岸CNH劲升对化解贬值预期，提升双向波动效果更明显。

从回测情况看，新CFETS指数明显向BIS（国际清算银行）指数靠拢，但并未超出BIS指数边界，若今年CFETS继续推出人民币兑部分货币的直接交易，并将这部分货币纳入CFETS篮子，那么调整之后的CFETS指数将更接近BIS指数，若全部纳入，则两个指数将重叠，完全BIS化。

--中国汇市：人民币早盘大幅回落，逢低购汇盘涌出吞噬上日约半涨幅

人民币兑美元即期早盘高开低走，大幅回落逾280点，回吐昨日约一半涨幅，而中间价较上日大涨639点。交易员指出，人民币早盘在中间价带动下高开，而境内客盘逢低购汇意愿较强，且离岸人民币走弱回吐多数涨幅，促人民币汇价弱势运行,市场期待即将公布的美国非农就业报告。

--人民币汇率：中国央行有望进行更多预期管理，保持汇率稳定--中证报社评

中国证券报发布评论文章称，从近期中国央行表态和市场表现来看，央行不会容忍人民币持续大幅贬值的预期持续强化，可以预见今年将进行更多预期管理，保持汇率稳定。

--CNH动态：香港离岸人民币Hibor隔夜拆借利率飙升至61.333%，创近一年新高

离岸人民币融资成本仍在攀升。香港财资工会公布数据显示，香港离岸人民币Hibor隔夜拆借利率周五升至61.333%，创2016年1月12日以来新高。离岸人民币隔夜掉期隐含利率亦一度冲上历史高位，随后回落。

--离岸人民币：香港金管局100亿元人民币日间回购协议额度接近用尽--数据

汤森路透数据显示，香港金管局100亿元人民币日间回购协议流动性安排的额度于周五早上已接近用尽。

--离岸人民币：港交所称美元兑人民币(香港)期货成交周四创出新高

香港交易及结算所（港交所）表示，人民币货币期货--美元兑人民币（香港）期货周四单日成交创新高，交投达20,338张（名义价值超过20亿美元），未平仓合约于1月4日增至46,711张（名义价值约为47亿美元），同时创下最高纪录。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌终止四连升，中小盘股持续疲弱拖累大盘

中国股市沪综指小幅收跌，终止四连升。分析师指出，今日大盘在30日和60日均线间窄幅震荡整理，盘中板块走势分化，个股跌多涨少，预计权重股强、中小盘股弱的二八分化局面短期内难内改变。

--《技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限

中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。

--中国个股：万科去年销售增四成至3,467.7亿元，近期获34个土地储备

中国大型房地产企业--万科公告称，2016年累计实现销售面积2,765.4万平方米，销售金额3,647.7亿元人民币，分别较上年同期增长34%和40%。

--中国汽车：2016年全球车厂在中国的销量实现飙升，本田终于赶超丰田

全球汽车厂商2016年在中国的销量实现飙升，因消费者受到税收刺激政策鼓励纷纷购车。本田汽车业务扩张速度尤为突出，销量超过了福特汽车(Ford)和丰田汽车。

--《焦点》中国煤企押注现货市场获利空间，巧签定价协议迁就政府意愿