全球金属：矿企削减探矿投资，将放大矿石质量下滑带来的供应隐患

路透伦敦1月5日 - 矿业企业连年削减探矿预算，预计会刺激未来几年金属价格的复苏。由于投资不足，进一步恶化了铜、锌和镍等重要金属矿石质量的下滑之势。

由于供应过剩和中国需求放缓，使金属价格低迷期延长，这意味着矿企营收大幅下滑，不得不启动减债计划。

据花旗分析师团队的估算，2013年、14年、15年和16年间，矿业企业分别削减资本支出约为9%、19%、24%和24%，总计达523亿美元。他们预计今明两年将再削减5%和2%。

“项目取消、延期以及探矿活动取消意味着供应量减少，对于未陷入衰退的全球经济来说，这是一个利好因素，”Fidelity Investments资产组合经理Joe Wickwire表示。“负债最多的公司削减的幅度最大。”

嘉能可 2016上半年的整体铜矿资本支出较上年同期削减42%，降至7.51亿美元；锌和镍的资本支出分别砍掉50%和18%，降至2.13亿和2.11亿美元。

新铜矿项目不足，意味着供应增长速度将不及需求，摩根士丹利预计2021年的铜供应缺口将从明年的1.8万吨增加至67万吨，相当于全球预估需求量2,450万吨的2.7%左右。

Vontobel资产管理的大宗商品投资主管Jon Andersson预计，自2000年以来，铜矿脉的矿石质量已经下降约30%，镍矿石质量的下滑幅度已经接近35%，这是11月镍价突破12,000美元创下2015年7月以来高点的一个原因。

Vontobel的研究表明，锌矿石的质量下降10%。11月锌价飙升至九年高点，接近每吨3,000美元。(完)