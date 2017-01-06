全球金属：矿企削减探矿投资，将放大矿石质量下滑带来的供应隐患

美国股市：标普和纳斯达克指数开盘创记录新高，此前美联储发布会议记录
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透伦敦1月5日 - 矿业企业连年削减探矿预算，预计会刺激未来几年金属价格的复苏。由于投资不足，进一步恶化了铜、锌和镍等重要金属矿石质量的下滑之势。
由于供应过剩和中国需求放缓，使金属价格低迷期延长，这意味着矿企营收大幅下滑，不得不启动减债计划。
据花旗分析师团队的估算，2013年、14年、15年和16年间，矿业企业分别削减资本支出约为9%、19%、24%和24%，总计达523亿美元。他们预计今明两年将再削减5%和2%。
“项目取消、延期以及探矿活动取消意味着供应量减少，对于未陷入衰退的全球经济来说，这是一个利好因素，”Fidelity Investments资产组合经理Joe Wickwire表示。“负债最多的公司削减的幅度最大。”
嘉能可 2016上半年的整体铜矿资本支出较上年同期削减42%，降至7.51亿美元；锌和镍的资本支出分别砍掉50%和18%，降至2.13亿和2.11亿美元。
新铜矿项目不足，意味着供应增长速度将不及需求，摩根士丹利预计2021年的铜供应缺口将从明年的1.8万吨增加至67万吨，相当于全球预估需求量2,450万吨的2.7%左右。
Vontobel资产管理的大宗商品投资主管Jon Andersson预计，自2000年以来，铜矿脉的矿石质量已经下降约30%，镍矿石质量的下滑幅度已经接近35%，这是11月镍价突破12,000美元创下2015年7月以来高点的一个原因。
Vontobel的研究表明，锌矿石的质量下降10%。11月锌价飙升至九年高点，接近每吨3,000美元。(完)
(编译 李春喜 审校 戴素萍)
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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