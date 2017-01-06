路透基点：台湾土地银行为台北都市更新项目启动120亿台币融资--TRLPC

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透香港1月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾土地银行已为房地产商龙联和三圆建设启动120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期项目融资案。资金用来支持台北都市更新项目正义国宅的建设。
本案初始规模为120.62亿台币，现已增扩。龙联是76.01亿台币部分的借款人，这部分贷款进一步划分为A部分43.77亿台币定期贷款、B部分26.26亿台币定期贷款，以及C部分5.98亿台币担保贷款。三圆建设是D部分44.89亿台币贷款的借款人。
A部分贷款利率为较数家银行的一年期存款平均利率加码122个基点，这些银行分别是：台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和合作金库银行。B部分和D部分贷款利率为较相同指标加码132个基点。C部分贷款的年担保费为100个基点。
银行受邀参贷，承贷10-20亿台币为安排行，前端费15个基点；承贷5-9.99亿台币为一般参贷行，费用7个基点。
银行最晚需在1月26日之前作出答复。(完)
(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选