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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 12:52 BJT

路透基点：台湾土地银行为台北都市更新项目启动120亿台币融资--TRLPC

路透香港1月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾土地银行已为房地产商龙联和三圆建设启动120.9亿台币(3.79亿美元)的五年期项目融资案。资金用来支持台北都市更新项目正义国宅的建设。

本案初始规模为120.62亿台币，现已增扩。龙联是76.01亿台币部分的借款人，这部分贷款进一步划分为A部分43.77亿台币定期贷款、B部分26.26亿台币定期贷款，以及C部分5.98亿台币担保贷款。三圆建设是D部分44.89亿台币贷款的借款人。

A部分贷款利率为较数家银行的一年期存款平均利率加码122个基点，这些银行分别是：台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和合作金库银行。B部分和D部分贷款利率为较相同指标加码132个基点。C部分贷款的年担保费为100个基点。

银行受邀参贷，承贷10-20亿台币为安排行，前端费15个基点；承贷5-9.99亿台币为一般参贷行，费用7个基点。

银行最晚需在1月26日之前作出答复。(完)

(编译 艾茂林; 审校 孙茉莉)
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