路透基点：台湾土地银行为台北都市更新项目启动120亿台币融资--TRLPC

本案初始规模为120.62亿台币，现已增扩。龙联是76.01亿台币部分的借款人，这部分贷款进一步划分为A部分43.77亿台币定期贷款、B部分26.26亿台币定期贷款，以及C部分5.98亿台币担保贷款。三圆建设是D部分44.89亿台币贷款的借款人。

A部分贷款利率为较数家银行的一年期存款平均利率加码122个基点，这些银行分别是：台湾银行、彰化商业银行、第一商业银行、华南商业银行、台湾土地银行和合作金库银行。B部分和D部分贷款利率为较相同指标加码132个基点。C部分贷款的年担保费为100个基点。