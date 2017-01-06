路透基点：永丰金国际租赁寻求3亿元人民币三年定期贷款--TRLPC

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透香港1月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，永丰金国际租赁正在寻求3亿元人民币(4,400万美元)三年期定期贷款。
台湾银行是本案的牵头行兼簿记行，贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的110%。
银行受邀以下面层次参贷：承诺贷款6,000万元人民币或以上者，获得牵头行头衔和40个基点的前端费；承贷3,000万-5,900万元人民币者，为参贷行，前端费25个基点。银行回复截止日期是1月26日。
借款方在台湾的母公司永丰金租赁股份有限公司为担保人。所筹资金用于购买设备。
永丰金国际租赁于2011年在南京成立，提供机械设备租赁服务。(完)
(编译 王琛；审校 高琦)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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