路透基点：永丰金国际租赁寻求3亿元人民币三年定期贷款--TRLPC

路透香港1月6日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，永丰金国际租赁正在寻求3亿元人民币(4,400万美元)三年期定期贷款。

台湾银行是本案的牵头行兼簿记行，贷款利率为中国人民银行贷款基准利率的110%。

银行受邀以下面层次参贷：承诺贷款6,000万元人民币或以上者，获得牵头行头衔和40个基点的前端费；承贷3,000万-5,900万元人民币者，为参贷行，前端费25个基点。银行回复截止日期是1月26日。

借款方在台湾的母公司永丰金租赁股份有限公司为担保人。所筹资金用于购买设备。

永丰金国际租赁于2011年在南京成立，提供机械设备租赁服务。(完)