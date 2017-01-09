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亚洲 | 2017年 1月 9日 星期一 08:00 BJT

台湾经济指标预测--1月9日至2月20日

以下为台湾近期预定公布的经济数据： 
    * 1月9日当周 

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
      1/9      1600           出口      12月       +10.40%*                +12.1%
    * 1月16日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
     1/20      1600       外销订单      12月             --                 +7.0%
                          年变动率                           
    * 1月23日当周

     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                   前值
     1/23      0830     季调失业率      12月             --                  3.84%
     1/23      1600   工业生产指数      12月             --                 +8.83%
     1/24      1620       M2年增率      12月             --                 +3.96%
    * 2月6日当周

     日期   当地时间       经济指标  公布月分         预估值                  前值
      2/6       1620       外汇存底       1月             --                +1.70%
      2/8       0830   消费者物价指       1月             --        4,342.04亿美元
                            数(CPI)                           
    * 2月20日当周

     日期  当地时间       经济指标   公布月分        预估值                    前值
     2/20      1620         经常帐     第四季            --         顺差170.9亿美元
     日期  当地时间       经济指标  公布月分         预估值                    前值
       --      1700       重贴现率    第一季             --                  1.375%
    
    *表新增             
    参看全球经济数据相关资料，点选 
    参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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