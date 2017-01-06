中国汇市：人民币早盘大幅回落，逢低购汇盘涌出吞噬上日约半涨幅

* 人民币兑美元即期早盘回落逾280点

* 中间价创一个月新高，单日涨幅仅次于2005年汇改当日

* 逢低购汇盘纷纷涌出，大行亦加入其中

* 市场认为央行意在控制贬值节奏

路透北京1月6日 - 人民币兑美元即期 周五早盘高开低走，大幅回落逾280点，回吐昨日约一半涨幅，而中间价较上日大涨639点。交易员指出，人民币早盘在中间价带动下高开，而境内客盘逢低购汇意愿较强，且离岸人民币走弱回吐多数涨幅，促人民币汇价弱势运行,市场期待即将公布的美国非农就业报告。

人民币兑美元中间价 周五报6.8668元，较上日的6.9307元大涨639点，0.93%的单日涨幅仅次于2005年7月汇改当日；因昨日市场价较中间价高出近500点，加上隔夜美元指数也大幅回落至逾三周新低，共同推升今日中间价。

交易员并指出，人民币中间价弱于预测值，显示央行有所过滤，表明央行无意改变贬值方向，仅控制贬值节奏，盘中亦有大行出手购汇，预计近期人民币料稳中趋弱。

“价格一下来，购汇盘会很强，很多企业就挤在现在购汇了，因为价格便宜嘛。”一中资行交易员称，今天购汇力道已经很强。

北京时间12:15，人民币兑美元 即期报6.9103元,上日收报6.8817元，夜盘终报6.883元。今日人民币兑美元中间价 报6.8668元，上日为6.9307元。人民币兑美元即期成交额 为124.86亿美元，上日半日为121.23亿美元。

中国证券报周五发布评论文章称，从近期中国央行表态和市场表现来看，央行不会容忍人民币持续大幅贬值的预期持续强化，可以预见今年将进行更多预期管理，保持汇率稳定。

香港的离岸人民币兑美元即期 早盘亦明显回调，最新报在6.8295元,大跌逾400点，与在岸即期价差倒挂约800点，上一交易日尾盘报6.7865元。

离岸人民币融资成本早盘仍在攀升。香港财资工会公布数据显示，香港离岸人民币Hibor隔夜拆借利率 周五升至61.333%，创2016年1月12日以来新高。离岸人民币隔夜掉期隐含利率亦一度冲上历史高位，随后回落。 另据汤森路透数据显示，香港金管局100亿元人民币日间回购协议流动性安排的额度 于周五早上已接近用尽。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.167元, 上日尾盘为7.1525元。

全球汇市方面，美元周五逐渐爬升，隔夜大跌至三周低点的走势趋于平静，但今日稍晚将公布美国非农就业报告，令美元的上涨势头受到制约。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8972，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3022、5.9572和8.5478。