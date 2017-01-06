中国货币市场：公开市场大额回笼无碍宽松，28天逆回购呵护跨节流动性

路透上海1月6日 - 中国银行间市场周五资金面依旧宽松无虞，但跨春节供给仍偏少。交易员表示，尽管 央行公开市场近六个月来最大规模净回笼，但丝毫无碍宽松局面，14天期限及以内期限品种供给充沛；同时央 行恢复28天逆回购操作，彰显呵护跨节流动性意图，以稳定市场预期。 交易员称，短期资金面问题不大，跨春节期限品种虽供给比较有限，但目前多数机构需求亦暂未升温，仍 在继续观察春节将近资金面变化情况以及央行态度。 “很松啊，前几天是隔夜松，今天感觉14天也出来很多供给，不过跨春节的就出得不多，但是很多机构也 都还没开始借。”华北一银行交易员称。 他并称，虽然跨春节流动性压力难以消除，但是央行今天做了28天逆回购已经表明态度，在释放呵护跨节 资金信号，所以大家觉得现在借跨春节资金，成本还是偏高，而且时间点上还是稍微有点早，想等到后面看看 能不能拿到更为便宜一点的资金。 央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，含七天期100亿元，28天期700亿元，其中28天期为连 续七个交易日暂停后首度恢复操作。据此计算，本周净回笼5,950亿元，为六个月来最大规模的单周净回笼， 上周为净回笼2,450亿元。 “央行出28天了，安慰大家一下吧，觉得到后面央行可能还会加量的。”上海一银行交易员称，还有MLF 等工具也可能同时出手保障资金面的，所以资金面应该问题不大。 上海银行间同业拆放利率三个月期Shibor 品种涨逾10个bp(基点)至3.4384%，六个月期品种 SHICNY6MD=亦涨近10个基点至3.4380%。 对此，前述华北银行交易员解释称，虽然央行会确保特殊时点的流动性不出问题，但是货币政策易紧难松 的基调还是令大家对长期资金的预期保持谨慎态度。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.0657 2.0632 +0.25 七天 2.3187 2.3239 -0.52 14天 2.6798 2.6699 +0.99 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.8650 1.9850 +88.00 七天 2.8950 2.4950 +40.00 14天 3.0000 2.7000 +30.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0800 2.0800 +0.00 七天 2.4000 2.4800 -8.00 14天 2.7000 2.7300 -3.00 Shibor 其中:隔夜 2.1120 2.1300 -1.80 七天 2.4410 2.4740 -3.30 三个月 3.4388 3.3384 +10.04 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)