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亚洲 | 2017年 1月 6日 星期五 12:28 BJT

中国货币市场：公开市场大额回笼无碍宽松，28天逆回购呵护跨节流动性

路透上海1月6日 - 中国银行间市场周五资金面依旧宽松无虞，但跨春节供给仍偏少。交易员表示，尽管
央行公开市场近六个月来最大规模净回笼，但丝毫无碍宽松局面，14天期限及以内期限品种供给充沛；同时央
行恢复28天逆回购操作，彰显呵护跨节流动性意图，以稳定市场预期。
    
    交易员称，短期资金面问题不大，跨春节期限品种虽供给比较有限，但目前多数机构需求亦暂未升温，仍
在继续观察春节将近资金面变化情况以及央行态度。
    
    “很松啊，前几天是隔夜松，今天感觉14天也出来很多供给，不过跨春节的就出得不多，但是很多机构也
都还没开始借。”华北一银行交易员称。
    
    他并称，虽然跨春节流动性压力难以消除，但是央行今天做了28天逆回购已经表明态度，在释放呵护跨节
资金信号，所以大家觉得现在借跨春节资金，成本还是偏高，而且时间点上还是稍微有点早，想等到后面看看
能不能拿到更为便宜一点的资金。 
   
    央行公开市场今日进行800亿元人民币逆回购操作，含七天期100亿元，28天期700亿元，其中28天期为连
续七个交易日暂停后首度恢复操作。据此计算，本周净回笼5,950亿元，为六个月来最大规模的单周净回笼，
上周为净回笼2,450亿元。    
    
    “央行出28天了，安慰大家一下吧，觉得到后面央行可能还会加量的。”上海一银行交易员称，还有MLF
等工具也可能同时出手保障资金面的，所以资金面应该问题不大。         
    
    上海银行间同业拆放利率三个月期Shibor 品种涨逾10个bp(基点)至3.4384%，六个月期品种
SHICNY6MD=亦涨近10个基点至3.4380%。
    
    对此，前述华北银行交易员解释称，虽然央行会确保特殊时点的流动性不出问题，但是货币政策易紧难松
的基调还是令大家对长期资金的预期保持谨慎态度。     
 
    中国今年春节假期为1月27日至2月2日。     
         
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间12:20                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    2.0657     2.0632      +0.25
      七天                     2.3187     2.3239      -0.52
                                                  
      14天                     2.6798     2.6699      +0.99
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.8650     1.9850     +88.00
                                                  
      七天                     2.8950     2.4950     +40.00
                                                  
      14天                     3.0000     2.7000     +30.00
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0800     2.0800      +0.00
                                                  
      七天                     2.4000     2.4800      -8.00
                                                  
      14天                     2.7000     2.7300      -3.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.1120     2.1300      -1.80
                                                  
       七天                    2.4410     2.4740      -3.30
                                                  
       三个月                  3.4388     3.3384     +10.04
                                                  
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)
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